Petre Roman a intervenit în divorțul fetei sale. Cum a reacționat Oana Roman, în cel mai scurt timp

După ce au fost căsătoriți șase ani de zile, Oana Roman și Marius Elisei divorțează. Fostul premier, Petre Roman nu s-a împăcat prea ușor cu ideea că fiica lui va rămâne singură cu un copil și a intervenit să îi împace pe cei doi.

Oana Roman a susținut că tatăl ei a încercat să o ajute să-și salveze căsnicia, însă ea nu și-a dorit acest lucru. Fostul premier, a vrut chiar poarte o discuție cu Marius Elisei pentru a ajunge la un consens.

În cadrul emisiunii ”Trăiri și sentimente alături de Andreea Mantea”, atunci când a venit vorba de despărțirea de Marius Elisei, fiica fostului premier a izbucnit în lacrimi.

Există mai multe zvonuri precum că Marius Elisei și-ar fi părăsit familia deoarece ar fi cunoscut o altă femeie cu care s-ar fi mutat deja, fiind foarte îndrăgostit.

”Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns.

Am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieții profesionale cât și personale. Cred că e cea mai bună decizie și cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, a explicat Oana Roman, potrivit Cancan.ro.