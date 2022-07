Peștera din România care are cea mai mare colonie de lilieci din Europa. Ca să intri aici ai nevoie de un echipament special

„Peștera Huda lui Papară”. Peștera din România care are cea mai mare colonie de lilieci din Europa. În urmă cu patru ani, în urma unui incident, peștera despre care vorbim astăzi devenea vedeta știrilor de senzațional. Mai mulți turiști treceau prin momente grele. 11 oameni erau salvați după ce au fost prinși de o inundație într-o peșteră uriașă de lilieci. Peștera, cunoscută sub numele de „Peștera Huda lui Papară”, este casa a unei impresionante colonii de lilieci. Am putea chiar să spunem că este peștera din România care are cea mai mare colonie de lilieci din Europa.

„Peștera Huda lui Papară”, peștera cu cea mai mare colonie de lilieci

Cei 11 turiști prinși în evenimentul de acum 4 ani aveau să facă cunoștință cu imensele culoare și camere din „Peștera Huda lui Papară”.

Speologii spun că este cea mai denivelată peșteră, care are una din cele mai înalte galerii din toate peșterile din România, dar și că este gaza celei mai mari colonii de lilieci din Europa.

Dacă ești unul din amatorii de senzațional și vrei să ajungi aici, este locul ideal. Va trebui să mergi în județul Alba, în comuna Sălciua, sat Sub Piatră.

Cercetătorii descopereau în 1986 mare parte din această peșteră, spunând la acea vreme că, pe vremea dacilor, „Peștera Huda lui Papară” era de fapt un locaș de cult.

„Peștera Huda lui Papară” impune respect de la bun început, prin intrarea sa masivă de peste 40 de metri. Cea mai mare galerie a peșterii are 100 de metri înălțime, iar temperatura aici este undeva, între 12-20 de grade.

Cercetătorii au descoperit în interiorul galeriilor și urme de viață, datând de acum aproape 50.000 de ani, acestea fiind descopeite în masele mari de chiropterit.

Tot aici s-a descoperit și cea mai mare colonie de lilieci din Europa, aceștia trăind aici tocmai datorită temperaturii relativ scăzute.

Peștera închisă de autorități timp de 4 ani

Tot în 1986 zona peșterii avea să fie amenajată pentru turiști, dar zona are mari probleme cu inundațiile. De aceea este foarte greu de ajuns la „Peștera Huda lui Papară”, mai ales în perioadele cu multă precipitație.

Pentru turiștii amatori doar, este cam greu de străbătut imensele culoare ale peșterii. De aceea este recomandat ca doar cei experimentați, sau speologii să intre în peșteră.

După mulți ani de cercetare, autoritățile locale luau decizia de a închide peșterea pentru turiști, în 2013. Intrarea în peșteră fusese închisă cu o ușă metalică de mari dimensiuni, dar în 2017 o viitură a luat cu totul ușa.

Așa cum scriam la început, în 2018, o altă inundație a surprins 11 turiști în interiorul peșterii, dar au fost salvați, în cele din urmă.

Pe cât de spectaculoasă, pe-atât de sălbatică este, intervenția omului fiind aproape minimă. Coloniile imense de lilieci de aici, i-au dat titulatura de peștera din România care are cea mai mare colonie de lilieci din Europa.