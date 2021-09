Peștele cu bot de porc a fost pescuit de niște marinari italieni. Cum arată bizara creatură cu corp de rechin VIDEO

Un grup de marinari italieni a prins un pește care arată ca o încrucișare între un porc și un rechin. Oamenii s-au arătat șocați să vadă o astfel de creatură, pentru care există și o explicație logică.

Creatura a fost văzută plutind deasupra apei de către membrii echipajului unei nave ce era ancorată în Darsena Medicea, ce se află în orașul Portoferraio, de pe insula italiană Elba.

Marinarii au scos din apă creatura ciudată și au descoperit că arăta de parcă ar avea corpul unui rechin și fața distinctivă a unui porc. La o verificare mai atentă, s-a dovedit că acel animal era un rechin unghiular, numit Oxynotus centrina, care trăiește de obicei la aproximativ 700 de metri sub valuri. Creatura este o ciudățenie a adâncurilor și este uneori cunoscută sub numele de rechin cu față de porc.

Deși trăiește în adâncuri, rechinul unghiular este la ora actuală catalogat pe cale de dispariție de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN).

În timp ce observarea acestei creaturi a avut loc în urmă cu trei săptămâni, știrile descoperirii au devenit virale abia săptămâna aceasta, când fotografiile cu creatura marină cu aspect ciudat au fost postate în social media.

Postarea de pe Facebook a adus sute de comentarii, publicul încercând să afle despre ce animal este vorba. Yuri Tiberto de la Acvariul Elba a declarat presei locale că, deși rar, localnicii observă uneori animalelor de mare adâncime.

El a spus:

„Se numește în mod obișnuit„ pește de porc ”, deoarece atunci când iese din apă emite un fel de mormăit.

În marea arhipelagului toscan, atât de bogat în biodiversitate … nu este neobișnuit să găsim acest pește și pot spune cu siguranță că primesc adesea rapoarte care îmi spun despre acești„ pești de porc ”care au ajuns în plasele de pescuit locale.

Am încercat și o perioadă să-l găzduiesc într-unul din tancurile de la acvariu, dar în curând am renunțat pentru că am văzut că este o specie care nu se adaptează la captivitate”.