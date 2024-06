Pescobar și-a luat un nou bolid de lux: “Te aștept de 1 an. N-am permis, dar nu contează”

Pescobar, controversatul om de afaceri, și-a achiziționat un bolid de lux pe care și-l dorea de mult timp. Acesta a postat pe rețelele de socializare imagine cu noua bijuterie pe patru roți pentru care a plătit o avere. Iată cum arată mașina.

Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar, este patronul de la ”Taverna Racilor” și se bucură de un succes fulminant cu lanțul de restaurante pe care îl deține. Locațiile sunt în mai multe orașe din România, precum București, Cluj, Timișoara sau Craiova. Datorită acestei afaceri, el a ajuns învârtă banii cu lopata și într-o zi reușește să își bage în conturi zeci de mii de euro.

Și nu se uită la bani când vorba despre plăcerile sale. După ce s-a lăudat pe rețelele de socializare cu apartamentul în valoare de două milioane de euro, Pescobar a anunțat că și-a cumpărat bolidul la care visa de multă vreme. Este vorba despre un Lamborghini Huracan Sterrato în ediție limitată, iar prețul este unul pe măsură. Pentru a-și face moftul, omul de afaceri a scos din buzunar 260.000 de euro.

”Am deschis 7 restaurante în 14 luni, am investit cel mai mult din Horeca în ultimul an, așa că merit și eu fazele astea. Bine ai venit! Te aștept de 1 an! N-am permis dar nu contează”, a scris Pescobar în dreptul fotografiei cu noul său bolid de lux. VEZI CUM ARATĂ BOLIDUL ÎN GALERIA FOTO