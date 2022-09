Elena Gheorghe e o familistă convinsă și a știut de mică ce înseamnă o familie unită. Are și-n prezent o relație foarte strânsă cu sora și fratele său, pe care-l mai bătea din când în când, în copilărie, întrucât se ținea tot timpul după ea, când ieșea afară, cu prietenele.

Elena Gheorghe mărturisește de fiecare dată când are ocazia că a avut o copilărie fericită, alături de sora sa, Ana, și de fratele ei, Costin. Cu acesta din urmă, artista se mai certa din când în când, iar motivul principal îl constituia faptul că mezinul voia musai să iasă afară cu surorile sale și cu anturajul acestora.

Conflictul dintre cele două surori și fratele lor se tranșa însă cu victoria acestuia, care apela la părinți să intervină.

Altfel, Elena Gheorghe ne-a mai spus că, în prezent, are un program foarte încărcat, și cu cinci concerte pe săptămnă, dar de fiecare dată încearcă să ajungă acasă, între concerte, pentru a-și vedea copiii, care rămân cu bona filipineză sau cu sora sa, Ana.

„Am fost full vara asta, am cântat în continuu, dar ne-am și bucurat de concediu alături de copii .Și nu, nu mă plâng, doar vă spun starea în care mă aflu, îmi place atomosfera asta plină de agitație, exact în antiteză cu perioada pandemică.

La rându-i, Mărioara Man Gheorghe, mama artistei, ne-a mărturisit că a știut că fiica sa mai mare va fi artistă încă de când aceasta avea un an, motiv pentru care o lua cu ea la TVR încă pe când avea 3-4 ani:

„Elena cânta de când s-a născut. Am descoperit-o la niciun an, la cum bătea ritmul. Am știut sigur că va fi artistă. Ea parcă s-a născut așa, și-a dorit asta.

Recunosc că a fost și dorința mea, am văzut că are și voce. Și Ani a făcut muzică, dar Elena fiind cea cerută pe scenă, ea a zis mereu că nu vrea să fie sora Elenei doar. Mi-aș fi dorit să fie și ea, și ea are voce, dar nu a vrut.

Am luat-o la TVR de la 3-4 ani. Elena a cântat cu mine. Era după mine peste tot, cânta. Tot ce face trăiește, e ceva din interior. E perfecționistă.

Era mică și venea lume multă la noi, iar ea cânta foarte mult din Monica Anghel, îi plăcea mult de ea, de ce voce și timbru are, era încântată, îi știa piesele.

Mereu a vrut mai mult, și acum la fel. Muncește mult la orice cântec, la orice ieșire. Nu-și pierde timpul, lucrează, studiază. La ea repetiția e mama succesului”.