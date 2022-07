Ce tarif are Elena Gheorghe la concerte. Scoți mii de euro pentru o cântare! EXCLUSIV

Între două concerte, Elena Gheorghe și-a făcut timp pentru filmarea ultimului său videoclip, „Topește-mă de tine”. Cum aceasta a avut loc în cea mai caniculară zi a verii, artista și echipa ei, formată din 60 de persoane, au mâncat nu mai puțin de 50 de kilograme de înghețată. Iar ținuta Elenei a fost una extrem de sexy.

Ce tarif are Elena Gheorghe: cât primește pentru un concert?

Elena Gheorghe are nu doar o căsnicie fericită, ci și o carieră de invidiat. Odată cu reluarea spectacolelor, artista are joburi pe bandă rulantă. Atât de multe, ne spune aceasta, încât a ajuns să fie turistă în propria casă, unde ajunge doar s-și schimbe bagajele.

”Avem spectacole de luni până luni. Revenirea a fost foarte bună, să sperăm ca ne va și ține. Întâlnirea cu publicul foarte solicitantă, toate evenimentele s-au reprogramat în doar două luni. E destul de greu, au fost comasate petreceri private, spectacole în aer liber, nunți. Nu prea stau pe acasă”, a declarat artista pentru playtech.ro.

Au dat „iama” în… recuzită

Între două concerte, aceasta și-a făcut timp și pentru filmarea ultimului său videoclip, „Topește-mă de tine”. Cum aceasta a avut loc în cea mai caniculară zi a verii, artista și echipa ei, formată din 60 de persoane, au mâncat nu mai puțin de 50 de kilograme de înghețată.

Iar apariția Elenei a fost una extrem de sexy, cum rar se întâmplă să o vedem. Artista s-a întors pentru moment și la culoarea roșcată a părului, pe care a avut-o în trecut, purtând o perucă lungă, în culoarea focului.

,,Ne-am răsfățat și am mâncat”

“Filmările au durat o zi și o noapte, în cea mai caniculară zi a verii de până acum. Nu a fost ușor, nici cu părul, machiajul. Dar am avut o echipă care s-a descurcat de minune. Am fost în total 60 de oameni și ne-am răsfățat și am mâncat cele 50 de kilograme de înghețată care se aflau la fata locului, ca parte din recuzită și scenariu. Nu ne întrebați de kilograme, că le-am topit imediat la cele 40 de grade și munca și efortul depus”, ne-a mărturisit artista.

8000 de euro, onorariul său la concerte

Cum Elena Gheorghe are în spate o echipă numeroasă, iar show-urile sale sunt la mare căutare, artista are un onorariu de 8.000 de euro, pentru un eveniment. Plecată foarte des de acasă, în ultima perioadă, și dat fiind faptul că și mama sa care cântă muzică populară are concerte, copiii rămân în grija surorii sale mai mici, Ana.

Ce schimbări a făcut pe plan emoțional

Artista a trecut însă la rândul său, prin momente de cumpănă, iar unul dintre acestea a fost o afecțiune care-i dădea bătăi de cap și îi punea în pericol cariera. După ce a urmat un tratament medicamentos, care nu dădea însă rezultate, aceasta a apelat la o prietenă de la care auzise despre un „joc magic”, care făcea minuni.