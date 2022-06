Ce băutură consumă Elena Gheorghe în fiecare dimineață. Bea zilnic două lichide când se trezește

Elena Gheorghe a dezvăluit care este băutura fără de care nu își începe ziua. Indiferent dacă este pe drumuri spre evenimente sau dacă doar are parte de o zi liniștită alături de familie, cântăreața nu uită să bea asta în fiecare dimineață. Celebra solistă a mărturisit că așa a scăpat de o afecțiune care îi dădea mari bătăi de cap. ,,M-a ajutat enorm”, a mărturisit vedeta pentru fani.

Elena Gheorghe a dezvăluit care este băutura pe care o consumă în fiecare dimineață. Vedeta le-a spus fanilor că în felul acesta a reușit să scape de o afecțiune care i-a dat mari bătăi de cap.

Artista are mare grijă la ceea ce consumă și are obiceiuri bine înrădăcinate în această privință. Mai exact, solista bea în fiecare dimineață un pahar de apă cu lămâie pe stomacul gol, ulterior bea un smoothie de țelină. Cea din urmă a povestit că băutura aceasta a ajutat-o cu refluxul gastric.

Majoritatea doamnelor și domnișoarelor s-au întrebat de-a lungul timpului cum se menține ea în formă. Vedeta a susținut că are grijă la alimentație, iar deja de o vreme a renunțat la carne, ulterior a evitat în regimul său alimentar și la lactate.

,,Sunt mult mai atentă decât în trecut, în sensul în care de un an și jumătate am renunțat la carne, iar în ultima lună și jumătate am renunțat și la ou și la lactate și am un plus de energie.

Am renunțat treptat, deja simt rezultatele pozitive. Am făcut și un detox care mi-a priit. Nu mai beau cafea, deci sunt cuminte”, a mai povestit ea pentru sursa citată.