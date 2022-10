Persoana căreia Dan Negru îi poartă cea mai mare recunoștință: ‘Puteam să rămân prizonier’ (exclusiv)

Este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune de la noi din țară, cu o carieră fabuloasă, dar și un profesionist desăvârșit care nu s-a temut să riște și să înceapă un nou capitol, odată cu plecarea de la Antena 1. Jurnaliștii redacției Impact – Playtech.ro au aflat, în exclusivitate, cine este persoana căreia Dan Negru îi poartă cea mai mare recunoștință.

Dan Negru nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, aproape toate proiectele sale bucurându-se de succes în rândul publicului. A scris istorie la Antena 1, mai ales cu edițiile sale speciale de Revelion. Cu toate astea, a avut curajul să plece din locul în care nu mai avea nimic de dovedit și a acceptat o nouă provocare, intrând în echipa Kanal D, unde prezintă emisiunile „Jocul cuvintelor” (un hit în rândul telespectatorilor) și „Tu urmezi”.

Într-un interviu oferit în exclusivitate jurnaliștilor redacției Impact – Playtech.ro, Dan Negru a dezvăluit cine este persoana căreia îi poartă cea mai mare recunoștință. El a fost, de fapt, printre puținii norocoși care are avut șansa să lucreze cu Valeriu Lazarov, de la care a învățat foarte multe.

„Prin anii 2000 devenisem emblema show-urilor produse de domnul Lazarov, devenisem marca Lazarov, făceam deja Academia Vedetelor, Ciao Darwin, Batem Palma etc.

Într-o zi, domul Lazarov mi-a spus că e vremea să zbor singur. Peste câteva luni am făcut primul meu show ieșit de sub aripa Lazarov: Te pui cu Blondele.

Am învățat atunci altruismul, generozitatea. Putea să mă țină mereu sub aripa lui și să devin prizonierul acelorași formate, dar el a preferat să mă lase să zbor. Îi port recunoștința pentru asta.

De multe ori am fost nevoit să ies din zona mea de confort și mereu am avut oameni care mi-au stat alături, după cum am avut mereu oameni care m-au îndemnat să rămân acolo unde sunt”, a povestit Dan Negru, pentru Impact.ro.