Dan Negru, tun financiar de 50.000 de dolari. Ce a reușit să facă vedeta Kanal D

Dan Negru are parte de o veste extraordinară! Acesta a reușit să facă ceva impresionant care i-a băgat în buzunare nu mai puțin de 50.000 de dolari. Celebrul prezentator de televiziune și-a găsit o a doua pasiune din care scoate sume foarte frumoase. Acesta cu siguranță nu se poate plânge din punct de vedere financiar. Regele audiențelor i-a surprins chiar și pe fanii lui.

Dan Negru și-a găsit o a doua vocație. Celebrul prezentator de TV se bucură de aprecierea românilor de ani buni datorită modului inedit în care prezintă diverse proiecte. Acesta iată că a venit în fața tuturor și prin alt mod. Mai exact, el își arată o nouă față prin scris.

Moderatorul de la Kanal D s-a apucat de scris alături de părintele Vasile Ioana. Vedeta se destăinuie în fața preotului în volumul care se numește ,,Dialogul speranței”. Conform cancan.ro, cartea se află în topul vânzărilor în orice librărie. Editura unde a fost scoasă lucrarea plătește autorilor câte un dolar pe bucată, așa că Dan Negru a făcut deja o mică avere din pasiunea lui.

Până la acest moment s-au vândut 50.000 de volume, așa că în contul bărbatului se regăsesc de acum și alți 50.000 de dolari. Sursa citată mai indică faptul că scriitorii au în plan să dea curs unei serii, așa că povestea lor nu se oprește doar la acest volum.

Dan Negru a avut parte de mai multe schimbări în perioada aceasta. Cel din urmă și-a îndreptat privirea spre a doua pasiune, dar înainte de acest lucru a făcut o mutare uriașă și a plecat de la Antena 1. Vestea a fost șocantă pentru trustul cu care a colaborat pentru 22 de ani, dar și pentru fanii moderatorului. Acesta a oferit și câteva detalii despre motivul care l-a făcut să bată palma cu altcineva.

,,Vorbele tuturor care ma etichetau drept “cel mai longeviv”. Atunci m-am speriat pentru că mi-am dat seama că m-am oprit din evoluție la doar 50 de ani. Noi suntem generația care am intrat in media la 20 de ani și părem ca suntem de o viața pe ecrane. Așa ca am decis ca e vremea sa căutam și alte vieți, altfel ne vom plafona. Colegii mei au descoperit asta mai demult. Mie mi-a luat ceva vreme”, a spus Dan Negru despre plecarea de la Antena1, pentru Spectacola.ro.