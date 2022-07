Perseidele 2022. Când are loc cea mai spectaculoasă ploaie de meteoriți

Perseidele 2022. Spectacolul cosmosului ni se va arăta în toată splendoarea lui. Ploaia Perseidelor este numită după constelația Perseus, care este radiantul său. Un radiant este punctul de origine al ploii de meteoriți. Meteorii Perseidelor vor părea că se îndepărtează de constelația Perseus pe cerul nopții. Prin urmare, localizarea lui Perseus ar putea să vă ajute să vedeți cât mai mulți meteori.

Perseidele 2022. Spectacolul cerului la îndemâna noastră

Meteoriții, cunoscuți și sub numele de stele căzătoare, sunt provocați de mici trenuri de praf care intră în atmosfera Pământului din spațiu.

Ploile de meteoriți au loc în mod regulat în fiecare an, atunci când Pământul traversează orbita unei comete, iar resturile acesteia intră în atmosferă.

În general, Perseidele sunt asociate cu cometa Swift-Tuttle. Atunci când micile trenuri de praf lovesc atmosfera superioară a Pământului, crează un fenomen aparte.

Asta se datorează frecării cu aerul care face ca fiecare particulă să se încălzească și să ardă. Rezultatul îl vedem sub forma unui meteorit.

Ploaia de meteori Perseidele are loc în fiecare august, iar faima sa vine din faptul că are în mod sigur cei mai strălucitori și numeroși meteori.

Chiar dacă condițiile de vizionare nu sunt cele mai bune, este posibil să observați câțiva meteori în timpul nopților de maxim al ploii de meteoriți Perseide.

Când are loc cea mai spectaculoasă ploaie de meteoriți

Ca în fiecare an, ploaia de meteoriți Perseide are loc în fiecare an între 23 iulie și 22 august. Fenomenul tinge apogeul între 11 august, la miezul nopții, și 13 august, în zorii zilei.

Vârful sau „maximul” ploii este atunci când cade cel mai mare număr de meteori pe oră, aproximativ 50 pe oră. Acest moment inedit este de obicei în orele dinaintea zorilor, când încă este întuneric.

Perseidele 2022. Cum și când să vedeți ploaia de meteoriți

Puteți vedea ploile de meteoriți de oriunde din lume. Nu contează în ce stat sau țară locuiți. Cele mai bune momente pentru a vedea Perseidele sunt noaptea târziu, în miezul nopții sau înainte de răsărit.

Numărul de meteoriți este de obicei cel mai mare înainte de răsărit, când cerul este cel mai întunecat și când poziția ta pe Pământ este în fața mișcării prin norul de praf.

Din nefericire, fazele Lunii nu ne vor face nicio favoare în acest an. Luna plină din august apare în noaptea de 11 august, ceea ce înseamnă că vârful Perseidelor va fi considerabil spălat de lumina Lunii.

Luna plină răsare în jurul apusului și apune în jurul răsăritului în dimineața următoare, astfel încât cea mai bună șansă de a vedea meteoriți pe un cer întunecat va fi în orele întunecate de dinaintea zorilor, când Luna este joasă.