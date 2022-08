Perseide 2022. La ce oră se văd cel mai bine și care este cel mai bun loc să le privești

Perseide 2022, ce reprezintă acestea, la ce oră le poți admira cel mai bine și unde ar trebui să mergi pentru a le vedea cât mai clar. Perseidele reprezintă unul dintre cele mai așteptate fenomene astronomice ale anului, fiind foarte vizibile în noaptea de 12 spre 13 august.

Perseide 2022. Ce sunt acestea?

Perseidele sunt un curent de meteori. Acest fenomen are loc în fiecare an aproape la jumătatea lunii august, atunci când se vor vedea mai multe „stele căzătoare” decât în mod obișnuit. Numele de Perseide provine din constelația de unde vin. Reprezintă unul dintre roiurile de meteori care au activitate într-un an.

În realitate, ceea ce pare a fi o stea căzătoare este, de fapt, o dâră luminoasă lăsată pe cer de o particulă care are un diametru de sub 1 mm. Atunci când intră în atmosfera Pământului aprinde aerul, motiv pentru care este atât de vizibilă.

Frecarea cu aerul face ca această particulă să emită lumină, prin procesul de ionizare. Pentru doar o fracțiune de secundă, acest fenomen este vizibil cu ochiul liber. În cazul Perseidelor, aceste particule de praf provin de la cometa 109P/Swift-Tuttle.

Atunci când trece pe lângă soare, sublimează, iar praful cosmic aprins în nucleul înghețat este eliberat în spațiu. Dâra luminoasă este vizibilă doar pentru câteva secunde, iar din punct de vedere științific poartă numele de meteor, iar particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numește meteoroid.

Când are loc ploaie de meteoriți anul acesta

Fenomenul perseidelor are loc în fiecare an, începând cu 17 iulie și se încheie pe 24 august. Cu toate acestea, „stelele căzătoare” sunt cele mai vizibile în noaptea de 12 spre 13 august, în jurul orei 4, ora locală a României.

Cu o noapte înainte se poate observa panta ascendentă a curentului. În noaptea de maxim se poate observa fenomenul la cea mai mare intensitate. La o noaptea după, începe panta descendentă a maximului, între 13-14 august.

De asemenea, din cauza faptului că pe data de 11 august 2022 va avea loc fenomenul de lună plină, acest lucru va îngreuna observarea perseidelor. Cea mai bună perioadă de observare a fenomenului de meteori este după miezul nopții până dimineață.

Există „stele căzătoare” mult mai strălucitoare decât perseidele, însă acestea sunt cele mai cunoscute, deoarece au loc vara, în perioada vacanțelor, atunci când mai multă lume stă afară noaptea.

Locuri de unde pot fi văzute cel mai bine Perseidele

Pentru a vedea cât mai bine perseidele, specialiștii recomandă să ne poziționăm într-un loc cât mai întunecat, în afara orașului. O pădure, pe munte sau într-o zonă rurală sunt cele mai bune opțiuni.

Totodată, o veste bună este că nu avem nevoie de vreun telescop performant. Ele pot fi văzute fără probleme cu ochiul liber. Anul trecut, în 2021, peste 300 de oameni au fost la Observatorul Astronomic din București pentru a vedea fenomenul.

De asemenea, specialiștii spun că fenomenele astronomice se urmăresc cel mai bine din locurile cu cer curat. Cel mai bine ar fi să evitați orașele mari dacă vreti să priviți perseidele.

Cei care vor observa fenomenul din zonele libere, pot vedea chiar și 100 de meteori pe oră, în condiții ideale fără nori foarte mulți. Cel mai bun loc de observare a meteorilor este la munte sau undeva la țară.