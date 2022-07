Pericolul despre care trebuie să afle toți turiștii de pe litoral. Ce s-a descoperit în apa Mării Negre

Cu toții ne-am așteptat ca în acest sezon estival, litoralele de peste tot din lume să fie luate cu asalt. Însă în timp ce plajele din Turcia și Grecia sunt pline, litoralul românesc este mai degrabă pustiu. Mulți dintre turiștii din România au preferat să se deplaseze în vacanțe în afara granițelor. Care este motivul pentru care, în vârf de sezon estival, plajele din România sunt goale? Ce s-a descoperit acum poate fi unul dintre răspunsurile la această problemă. Marea Neagră are cea mai poluată apă.

Ce s-a descoperit în apa Mării Negre

Marea Neagră, cea mai izolată mare din lume, a suferit o schimbare radicală a ecosistemelor. Fenomenul a început în jurul anului 1960, potrivit experților, și a fost cauzat constant de aporturile ridicate de poluare a apei. În deceniile care au urmat perioadei de timp amintite anterior, ecosistemul Mării Negre a intrat pur și simplu în colaps.

Pe atunci, plajele din România și din Ucraina erau pline de plante și animale moarte, unele în descompunere. Pierderile au fost etimate atunci, potrivit Comisiei pentru protecția Mării Negre, la 60 de milioane de tone. Amintim că reprezentanții Comisiei pentru protecția Mării Negre sunt responsabili de gestionarea durabilă a mării.

În apa Mării Negre au fost descoperite, de-a lungul timpului, pesticide organice, metale grele, deversări accidentale și operaționale de la navele petroliere și din porturi. Marea Neagră este cea mai mare suprafață de apă din lume care conține hidrogen sulfurat, acesta fiind un poluant dăunător pentru mediu. Prezența sa în apa Mării Negre a condus, potrivit specialiștilor, la epuizarea oxigenului la aproximativ 200 de metri sub suprafață și la acumularea de hidrogen sulfurat.

Aporturile de azot în Marea Neagră au fost reduse în ultimii ani de zile. Totuși, potrivit reprezentanților comisiei amintite, ele rămân mai mari decât în anii 1960. În schimb, aporturile actuale de fosfați par să fi rămas aproximativ constante. Iată ce mistere deloc plăcute ascunde Marea Neagră!

Marea Neagră are cea mai poluată apă din Europa

Specialiștii europeni, care au lucrat la proiectul EU4EMBLAS (European Union for Improving Environmental Monitoring in the Black Sea – n.r.), aduc în prezent în atenția publicului noi informații privind nivelul de poluare al apei din Marea Neagră. Cât de gravă e problema poluării din Marea Neagră?

Marea Neagră prezintă cea mai poluată apă din Europa, potrivit sursei citate. Este de două ori mai poluată decât Marea Mediterană, care prezintă 50 de unități de substanțe poluante pe metru pătrat.

Se estimează că Marea Mediterana este poluată zilnic de aproximativ 730 de tone de deșeuri de plastic. Materialele reprezintă între 95 și 100% din totalul deșeurilor plutitoare și mai mult de 50% din deșeurile de pe fundul mării.

Situația este, practic, de două ori mai gravă în Marea Neagră. Aproximativ 90 de substanțe pun în pericol viața turiștilor care aleg să își petreacă vacanțele pe plajele din România.