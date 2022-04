Pericolul constant în care se află fiul lui Ani Crețu de la Vacanța Mare: „Țin în geantă adrenalină injectabilă”

Atunci când copii sunt micuți, părinții au obligativitatea de a merge cu ei la medic și de a le adiminstra vaccinurile copilăriei. Fiecare dintre noi le-a făcut la timpul lui. Numai că, în anumite cazuri, când sunt administrate necorespunzător, aceste vaccinuri pot crea probleme grave micuților. În unele cazuri apar alergii periculoase, șocuri anafilactice, care necesită intervenția rapidă cu ajutorul injecțiilor cu adrenalină injectabilă. Din păcate, printr-o astfel de situație trece și micuțul de 9 ani Adan, fiul actriței Ani Crețu. Pentru fani ea era cunoscută pentru personajul Urinela din serialul „Vacanța Mare”.

Vaccinarea de rutină a copiilor reprezintă unul dintre cele mai mari progrese în domeniul sănătății publice din secolul XX. Infecții ale copilăriei, care anterior erau letale, rujeolă, poliomielită paralitică, rubeolă congenitală, nu mai sunt întâlnite frecvent.

În ultimii ani, incidența varicelei a scăzut în mod apreciabil. Cu toate acestea, pe măsură ce numărul imunizărilor de rutină a crescut, copilul mediu născut în 2002 va primi 23 de imunizări pentru 11 boli diferite până la vârsta de 6 ani, au crescut și preocupările publicului cu privire la siguranța vaccinurilor.

În anumite cazuri, vina pentru o varietate de afecțiuni a fost pusă pe seama vaccinurilor din copilărie. Au apărut, din păcate, diferite reacții adverse clinice, alergice și nealergice, la vaccinările obligatorii din copilărie. Cazurile de alergii severe la copii, după imunizare, au devenit mai frecvente, ceea ce a dus la dezvoltarea de metode de răspuns rapid. Printre acestea sunt și injecțiile cu adrenalină injectabilă.

Într-un dialog în exclusivitate pentru Ego.ro, Ani Crețu, cea care o interpreta pe Urinela în sitcom-ul „Vacanța Mare”, a povestit despre problemele de sănătate ale fiului ei de 9 ani, Adan. După o imunizare neadecvată, micuțul a dezvoltat niște alergii extrem de dure. Singurul mod rapid de a-i salva viața sunt aceste injecții cu adrenalină.

„El are alergie la lapte, îi poate pune viața în pericol. În timp, l-am adus însă în zona produselor pe care le poate consuma, chiar dacă pe etichetă scrie ”urme de lapte”, adică dacă au fost ambalate într-o unitate în care sunt ambalate și produse pe bază de lapte, nuci, etc. Sunt însă și fabrici unde se fac exclusiv pentru alergici și nu există nicio formă de contaminare. Fiul meu a trecut prin mai multe șocuri anafilactice.

Când se întâmplă ceva intervin, până ajungem la spital. Eu țin mereu, în geantă un flacon de calciu gluconic și o sticluță de picături antihistaminice, sunt cele mai bune, sunt absorbite imediat de organism. Dar, am și pentru reacțiile severe, adrenalină injectabilă. Am folosit-o de câteva ori, dar am reușit să îl echilibrez si fără si am fugit repede la spital.

Nu am probleme cu el, e sănătos, face sport, desen, pian, este în continuă mișcare, e un copil empatic. Recent, am fost împreună într-o vacanță, în Zanzibar, unde ne-am simțit bine cu toții”, ne-a mai declarat Ani Crețu, în exclusivitate pentru Ego.ro.