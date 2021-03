Pericolul care îi pândește pe copii în parc. Părinți, mare atenție la ce spun specialiștii

În parc nu trebuie să vă mai plimbați cu mâncarea după copil. O porție mică de 3-4 biscuiț echivalează cu 200 de calorii. Într-un an de zile, asta ar putea însemna kilograme în plus.

În plus, hrana oferită în parc crește riscul de toxiinfecție serveră, iar în copilărie, astfel de epsioade ar putea necesita chiar și tratament la terapie intensivă. Un kilogram în greutatea corpului uman înseamnă 7000 de kilocalorii. Anca Hoisescu, medic primar endocrinolog, a declarat:

”Dacă un copil mănâncă în fiecare zi în plus 200 de calorii constant peste necesarul lui, 200 de kilocalroii pe zi într-un an înseamnă 10 kilograme în plus şi nu din foarte mult, din 3 biscuiţi”. De altfel, este imposibil ca în parc un copil să respecte regulile de igienă și așa pot să apară toxiinfecții severe. Aceste toxiinfecții pot să apară și la alimente care nu sunt preparate insuficient.