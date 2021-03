Cum se simte acum fetița din Iași opărită cu ciorbă. Medicii nu au vești bune

Fetiță ce a suferit arsuri grave pe o mare suprafață din corp se află la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași. Lavinia Ionescu, purtătorul de cuvânt al spitalului, a declarat că transferul fetiței de un an și nouă luni la București ar putea fi amânat din nou. Sâmbătă seară a fost adusă la spital din Huși deoarece a fost opărită cu ciorbă.

Dr. Ionescu susține că starea fetiței este încă „gravă”. În momentul de față, fetiță este pe mâini bune. Echipa de la Secția de Chirurgie Plastică și Reparatorie, coordonată de către dr. Sidonia Susanu au grijă de ea. După incident, fetița a fost dusă la Iași, unde, în urma evaluării, s-a constatat că fetița a suferit arsuri pe 40% din corp. Inițial, medicii au estimat că fetița ar fi suferit arsuri pe 80-90% din corp.

Fetița de doar un an și nouă luni a fost preluată de un echipaj SMURD. La spital, aceasta a fost intubată și ventilată mecanic. După ce starea ei a fost echilibrată, a fost dusă de urgență pentru toletarea chirurgicală și estimarea suprafeței arse. Medicii au constatat faptul că fetița avea arsuri pe o suprafață de 40 % pe corp. De cele mai multe ori, copiii sunt agitați din cauza durerii, iar în acest caz, nu se poate face o evaluare exactă. Copilul a fost internat la terapiei intensivă. Tratamentul oferit de către medici este unul maximal, pansat cu pansament special, într-un vid unde riscul de contaminare este scăzut.

În același incident a fost implicat și un băiat, de aceeași vârstă. A fost transferat și el la Iași cu arsuri de 6% din suprafața corporală, doar la nivelul membrelor. Fetița de doar un an și nouă luni ar fi trebuit să fi transferată, sâmbătă seară, în București la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Inițial, s-a spus că nu erau destul locuri, ea fiind dusă de la Huși la Iași. Până la urmă, s-a primit acceptul transferului. Dar, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, transferul nu s-a putut efectua cu un elicopter SMURD, solicitându-se un avion.

„Iniţial am înţeles că negaţia a fost dată din cauza indisponibilităţii locurilor. Ulterior, această problemă s-a remediat. S-a cerut avizul pentru un transport cu avion militar, dar copilul era deja în sala de operaţie. Am stabilit împreună cu coordonarea să amânăm până dimineaţă această decizie. În acest moment, directorul medical, cu dr. Susanu, evaluăm cazul, aşteptăm şi datele paraclinice pentru a transfera copilul. Întotdeauna transferul unui copil este opţiunea medicului curant. Am încredere în decizia dr Susanu”, a spus purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie din Iaşi.