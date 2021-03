Pericolul ascuns în aspirină. Medicii trag un mare semnal de alarmă, cum se consumă corect

Deși un medicament aparent banal, administrarea de aspirină, chiar și în doze mici, în cazul persoanelor sănătoase care doresc să prevină bolile de inimă ori atacurile cerebrale, poate fi periculoasă, este concluzia unui studiu. Explicațiile medicului Vasi Rădulescu.

Aspirina, un medicament periculos. Medicii trag un semnal de alarmă

Acidul acetilsalicilic sau aspirina este un antiinflamator non-steroidian, folosit în general ca un analgezic minor, ca antipiretic sau ca antiinflamator. Pe de altă parte, el are și multe efecte adverse, unele destul de grave. Medicul este cel în măsură să recomande cum, cât și cine să ia tratament cu acest medicament, ținând cont de anumite riscuri, efecte secundare, vârstă, afecțiuni preexistente sau alte tratamente medicamentoase.

Doctorul Vasi Răsulescu trage un semnal de alarmă în ceea ce privește administrarea necorespunzătoare a acestui medicament celebru. „Ştiaţi că banala aspirină vă poate omorî copiii?”, începe textul postării doctorului, în care explică părinților de ce nu ar trebui să le administreze copiilor pastile de aspirină.

Specialistul a punctat două aspecte importante. Primul este acela că nu se dă aspirină copiilor până la 18 ani, existând riscul foarte mare de apariție a sindromului Reye, care poate afecta rinichii, ficatul, creierul, existând risc mare de deces.

De asemenea, a ținut să menționeze că și oricare alt preparat care conține salicilați, inclusiv conservele, poate fi periculos. În cazul scăderii febrei, medicul spune că pastilele care ajută sunt paracetamolul sau ibuprofenul, eventual cu anumite măsuri auxiliare.

Acest medicament se ia după-masă

„Aspirina nu este un medicament banal, așa cum s-ar crede la prima vedere. Aici depinde de concentrație, de forma farmaceutică, de ce boli mai are pacientul, încât aspirina cardiacă are o concentrație mai mică. Aici suntem siguri că medicul a vizat bolnavul în legătură cu ce înseamnă aspirina. Medicul știe și ce boli are pacientul. În farmacie, se fac recomandări speciale pentru aspirină. Depinde și de cât de atent este pacientul.

Ea este periculoasă pentru pacienții cu gastrite, cu ulcere, mai ales în perioada primăvară-toamnă, atunci trebuie o mare atenție. Riscurile sunt mari, se merge până la hemoragie digestivă, o urgență medicală cu urmări grave. La administrarea aspirinei trebuie avut grijă. Corect, aspirina se ia după masă, dar nu e suficient să o iei după-masă dacă tu ai un ulcer, de exemplu. Atunci nu ar trebui să o iei deloc”, a explicat un farmacist.