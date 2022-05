Simona Halep, în sferturi de finală la Madrid. Fostul lider mondial a reușit să câștige partida din optimi, desfășurată luni, în fața americancei de 18 ani, Coco Gauff (16 WTA). Românca s-a impus cu 6-4, 6-4, după 78 de minute de joc. Simona Halep va juca, miercuri, în sferturile turneului dotat cu premii totale de 6,75 milioane de euro împotriva primei jucătoare dintr-o țară arabă care a ajuns în Top 10 WTA.

Românca a câștigat cu 6-4, 6-4, la capătul unu meci ce și-a avut momentul de cumpănă în setul 2. Gauff a condus cu 4-1, iar la scorul de 4-2 a avut 40-0 pe propriul serviciu și trei șanse de a face 5-2. Cumva, Halep a reușit întoarcă ghemul și să ducă scorul la 3-4, moment în care americanca de 18 ani a clacat mental.

Simona Halep a câștigat și celelalte trei ghemuri, fără probleme, depășindu-și rezultatul de anul trecut, când a fost eliminată în optimi de belgianca Elize Mertens.

Simona Halep a declarat că a jucat exact ce trebuia, chiar dacă Gauff a pus-o în dificultate în setul secund, când a devenit mai agresivă.

„Am jucat exact ce trebuia. În secul secund a schimbat, a fost mai agresivă și s-a văzut. Am avut nevoie de puțin timp pentru a-mi ajusta poziția, dar am reușit în cele din urmă. Am jucat de câteva ori cu ea, știam la ce să mă aștept. Azi am fost puțin mai puternică decât ea.

E un an diferit, totul e diferit. Mă concentrez doar la fiecare meci jucat și cred în șansa mea. Finala e încă foarte departe, iau meci cu meci și mă concentrez doar la următorul meci”, a spus Simona Halep, după jocul cu Cori Gauff, citată de Playsport.