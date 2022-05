Simona Halep, la o victorie de o mare performanță. Fostul lider mondial a demarat în trombă colaborarea cu Patrick Mouratoglou. A obținut două victorii „scurte”, în două seturi, în fața chinezoaicei Shuai Zhang (40 WTA) și a spaniolei Paula Badosa (2 WTA). Românca o va întâlni în optimi pe americanca Coco Gauff (18 WTA). Miza partidei este una dublă pentru Simona Halep, care poate stabili o performanță remarcabilă dacă va învinge.

Simona Halep, la o victorie de o mare performanță. Fostul lider mondial a trecut de primele tururi la Madrid. Ea a depășit-o în manșa secundă pe jucătoarea spaniolă Paula Badosa, cu un imperial 6-3, 6-1. Deși Badosa ocupa locul 2 mondiial și era principala favorită a competiției, românca a demonstrat că are încă forța de a depăși orice adversară.

„Mă simt grozav, simt că am jucat un tenis foarte bun. Ea e foarte bună în acest moment, a fost încrezătoare, joacă foarte bine. Eu am dat tot ce avut. Am mereu parte de o atmosferă bună atunci când joc aici. Mă bucur să joc aici pentru că simt energia mulțimii. E o plăcere și o onoare să-l am pe Patrick antrenor, lucrăm foarte mult la unele lucruri. Acum mă focusez pe a deveni mai bună și mai puternică”, a spus Simona Halep, după meciul cu Badosa, conform Playsport.