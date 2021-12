Performanță istorică realizată de Simona Halep. Ce a reușit fostul lider mondial

Performanță istorică realizată de Simona Halep. Fostul lider mondial a avut un an presărat cu accidentări. Problemele medicale au forțat-o să nu ia startul în turnee majore, iar recuperarea n-a fost una ușoară. Halep a ieșit din Top 10 la un moment dat, dar pe finalul sezonului a reușit să obțină poziția 20, după finala de la Transylvania Open și semifinala de la Linz. Totuși, românca a stabilit și o performanță specială, ce o plasează într-un alt Top 10 al tuturor timpurilor.

Performanță istorică realizată de Simona Halep. Jucătoarea din Constanța a ajuns la capătul unuia dintre cele mai dificile sezoane din cariera sa. Accidentările i-au dat peste cap toate obiectivele anului. Halep a fost silită să stea „pe tușă” vreme de 3 luni, a pierdut participarea la turnee importante, dar și multe locuri în ierarhia WTA.

Deși începuse 2021 de pe locul 2 mondial, Simona Halep ieșise la un moment dat chiar din Top 20, prima oară din 2013 încoace. Spre finalul sezonului, soția lui Toni Iuruc a reușit să mai recupereze. Esențiale au fost finala jucată la Transylvania Open, dar și semifinala turneului de la Linz.

Deși trebuia să participe la un turneu demonstrativ în Africa de Sud, pe 18 și 19 decembrie, Simona Halep a decis să nu mai facă deplasarea. Apariția variantei Omicron de Covid-19 a îngrijorat-o și îi ridică semne de întrebare chiar și în legătură cu debutul sezonului viitor și Australian Open.

Nu mai particip la niciun turneu! Stau acasă. Mă antrenez în București, nu plec. Doar în weekend, să mă relaxez. Sunt schimbări de la zi la zi, dar mai este o lună până la Australian Open. Sper să dispară carantina, nu-mi place deloc! M-ar încurca mental!

Am crezut că scăpăm de virus, dar a apărut această nouă versiune, care ne-a debusolat puțin. Am înțeles că nu este atât de periculoasă, din câte am citit. Sper să terminăm cu tot în viitorul apropiat, e stresant pentru toată lumea”, a spus Simona Halep.