Pepe și Raluca Pastramă, pentru prima dată împreună după divorț. Ce au făcut cei doi

După ce au renunțat la un divorț cu scandal, pentru o despărțire decentă, pe cale amiabilă, Pepe și Raluca par să aibă o relație foarte bună.

Pentru că au împreună două fetițe, Rosa și Maria, cei doi părinți responsabili s-au înțeles asupra mai multor aspecte și au decis să își crească fetițele împreună.

La două luni de la divorț, Pepe și Raluca s-au reîntâlnit și au petrecut timp împreună. Totul s-a întâmplat de ziua micuței Rosa, iar părinții ei au făcut tot posibilul ca ea să se simtă în familie, deși mama și tatăl ei nu mai formează un cuplu.

Pepe și Raluca și-au sărbătorit fetița și s-au fotografiat împreună, ca o familie. Ulterior, Raluca Pastramă a urcat fotografia pe internet, alături de un mesaj pentru Rosa, însă nu a uitat să îi eticheteze pe cei prezenți, printre care și fostul ei soț.

”👧🏻🌹 My baby girl is getting bigger 🌹👧🏻 Mulțumim pentru toate mesajele și gândurile frumoase ce ni le-ați transmis, ne dorim să se întoarcă înzecit catre voi! Mulțumim din suflet @annebebe.ro care este mereu alături de noi la fiecare eveniment important din viața noastră!❤️ @rosaalexandrapascu @mariapascu1 @pepe.ro @bibi.official @antoniopican”, a scris Raluca Pastramă pe Instagram.