Pepe și Raluca Pastramă, avere de peste 1 milion de euro. Cum vor împărți vedetele toate bunurile familiei

Pepe și Raluca Pastramă completează lista cuplurilor celebre cărora anul 2020 le-a adus divorțul. Artistul a ales să anunțe despărțirea de soția sa pe canalul său de YouTube, luni seara. Vizibil emoționat, Pepe a mărturisit că decizia despărțirii a fost luată de Raluca, dar cu care recunoaște că a fost de acord, după ce a făcut ”tot ce a fost posibil” pentru a o evita. Cei doi vor divorța în fața notarului și nu în sala de judecată, iar așa cum a declarat artistul, își doresc să rămână în relații bune de dragul celor două fetițe. Averea pe care o vor împărți, însă, Pepe și Raluca este una fabuloasă, de peste un milion de euro.

Cum urmează să-și împartă averea Pepe și Raluca Pastramă?

În urma divorțului, Pepe și Raluca Pastramă vor avea de împărțit o avere cu multe zerouri, având în vedere proprietățile pe care le dețin împreună. În primul rând, vorbim despre grădinița din cartierul Colentina care are o poveste deosebită. A fost amenajată în interiorul vilei în care a copilărit Raluca și pe care tatăl ei, Nelu Pastramă, a scos-o la vânzare după ce fiica lui s-a mutat cu Pepe. Este vorba despre un imobil imens, compus din demisol, parter, etaj și mansarda, cu living foarte mare, 11 camere, 10 băi, două bucătării, o terasă și cu o curte spațioasă.

Nelu Pastramă voia inițial să o vândă cu suma de 700.000 de euro, însă a fost nevoit să scadă prețul, astfel încât după trei ani în care a stat pe site-urile imobiliare a ajuns să coste 570.000 de euro. Într-un final, Pepe și Raluca au hotărât să cumpere casa și i-au făcut o ofertă de 450.000 de euro lui Nelu Pastramă. Acesta nu a stat pe gânduri și au bătut palma. În afară de cei 450.000 de euro, Pepe și Raluca au mai investit în jur de 100.000 de euro în grădinița ce poartă numele celor doua fetițe ale lor, Rosa și Maria, potrivit wowbiz.ro. Banii pentru această afacere au fost împrumutați de la bancă de Pepe. Cei doi mai dețin și un salon de înfrumusețare în buricul târgului, mai exact pe Calea Victoriei, în apropiere de Ateneul Român.

Salonul a fost vândut încă de la începutul pandemiei

După ce venit pandemia, solistul a decis că ar fi momentul să vândă salonul, pentru că era o povară financiară prea grea pentru el și familia lui. Salonul este dotat complet pentru coafor, cosmetică, make-up, babershop și manichiriură-pedichiură, iar inițial a fost scos la vânzare cu 530.000 de euro, ulterior suma fiind redusă la 430.000 de euro. Pepe declara atunci că închiriase salonul altor antreprenori, iar chiria pe care o primea de la ei era echivalentă cu suma pe care o câștiga din exploatarea salonului:

”Le-am propus celor care au închiriat să îl cumpere, le-am oferit chiar şi o variantă în rate. Până se decid l-am scos la vânzare… Dar nu e grabă, dacă se vinde bine, dacă nu, nu. Dar el funcţionează sub acelaşi nume. Mi-am dat seama că eu nu aveam timp să mă ocup de el, plecam în weekend câte trei zile şi când mă întorceam, nu mai ştiam ce e la salon. Eu nu aveam timp, Raluca (n.r.-soţia lui) are grădiniţa”, declara atunci Pepe, potrivit playtech.ro. În plus, cei doi soți mai dețin și o vilă în Pipera, în care s-au mutat în urmă cu șapte ani, în valoare de peste 250.000 de euro. Pepe s-a căsătorit cu Raluca în 2012, la doi ani de divorțul de Oana Zăvoranu. Nunta a avut loc într-un cadru de poveste, iar nașii celor doi au fost Cătălin și Andra Măruță.

Soții au ales să meargă pe drumuri separate

După opt ani de căsnicie și doi copii frumoși, Pepe și Raluca Pastramă au decis să își spună adio. De două săptămâni, latino loverul și femeia căreia i-a promis iubire veșnică nu mai locuiau împreună. După încercări repetate ale artistului de a reface legătura amoroasă cu soția sa, acesta și-a dat seama că totul este în zadar, așa că hotărât să anunțe despărțirea pe canalul său de YouTube. Cu o sinceritate tăioasă, dominată de emoții evidente, Pepe a declarat:

”Dragilor, vreau să fac un anunț extrem de important. Este trist, dar adevărat. Eu și Raluca nu vom mai parcurge același drum. Mai exact, vom divorța. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. Ea a hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Am înțeles niște lucruri și eu și ea, nu mai există tensiuni. Sau cel puțin ne străduim să nu mai existe.”

Pepe: ”Vrem să ne creștem frumos copiii”

Artistul a mărturisit că cel mai greu le-a fost atunci când au trebuit să discute despre separarea lor cu cele două fetițe, Rosa și Maria. ”După ce am trecut de acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează. Sper din suflet să respectați decizia noastră, să nu speculați prea mult, pentru că noi știm mai bine ce e în familia noastră, cât de frumos a fost, cât de încercată a fost relația noastră, cât de mult am crezut în ea și cum s-a terminat. Vom divorța la notar, nu vom merge la tribunal. Din punctul meu de vedere nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am făcut tot posibilul să-mi salvez căsnicia.”, a mai măturisit artistul.

Gradinița în Colentina- valoarea actuala 550.000 de euro (cumparata cu 450.000 de euro si 100.000 investitii)

Vila Pipera -250.000 de euro

Salon înfrumusețare situat pe Calea Victoriei 430.000 de euro