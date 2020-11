Pepe, șantajat cu poze compromițătoare cu Raluca Pastramă. I-au cerut mii de euro

Înainte de cununie, Pepe a fost șantajat cu imagini în care Raluca a pozat goală. „Mi s-au cerut 5.000 de euro să nu apară”.

Divorțul complicat al lui Pepe le-a reamintit unor fani de-ai săi despre episodul delicat trăit de el și partenera sa chiar înainte de cununie. Cei doi au devenit soț și soție în primăvara anului 2012. Înainte de marele moment, artistul a aflat de existența a cinci imagini în care femeia iubită a pozat goală. În plus, pe atunci, acestea ar fi trebuit să fie publicate chiar în ziua cununiei lor, când Raluca era și însărcinată cu prima fetiță, Maria. În timpul unor declarații de la acea vreme, cântărețul a subliniat că partenera sa a fost ținta unor oameni care îi vor răul.

„Ştiam de pozele astea demult! Avea 17 ani şi nu e nimic scandalos în ele! Mi s-au cerut 5.000 de euro să nu apară. E o fată gravidă, foarte cuminte. S-au încercat fel şi fel de acuze. Eu am aflat de această manevră acum trei săptămâni, probabil ei au copt-o acum două luni”, a declarat Pepe în cadrul unui interviu pentru Antena 1.

„Eu am cunoscut-o pe Raluca în iulie. Ea face 21 azi. Eu nu cred că un om până la 20 de ani nu a mai avut vreo relaţie. Eu, după trei luni cât timp am vorbit cu ea, am constatat că e virgină. Acel prieten al ei, cu care a stat câteva luni, a fost cu ea acum 2 ani şi ceva. Ea şi-a făcut nişte fotografii singură în oglindă. Ea nu a postat aceste fotografii nicăieri şi nici nu le-a trimis celui care pretinde că le are”, a mai spus Pepe.