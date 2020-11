Pepe rupe tăcerea. Adevărul despre scandal și bătaie e altul, de fapt. Ce i-a făcut Raluca

Pepe vine cu detalii despre separarea lui de mama copiilor. Ce spune artistul despre scandalul în care se află și despre bătaia despre care se zvonește? Se pare că adevărul este altul. Ce i-a făcut, de fapt, Ralucăi?

Pepe rupe tăcerea și trece dincolo de declarațiile sale de la început în care susținea că nu se va dezbate în public subiectul acesta sensibil. Cei doi deși păreau că vor să rupă legătura într-un mod discret, alte detalii care au ieșit la iveală au pus paie pe foc în scandalul momentului. Celebrul artist nu a rămas indiferent la inițiativa soției de a cere ordin de protecției, iar acum explică faptul că altfel s-au derulat, de fapt, lucrurile între el și Raluca în ziua episodului violent. Solistul a contestat în instanță demersurile legale înaintate de femeia alături de care credea că-și va petrece toată viața. Acesta a recunoscut că s-a certat cu mama copiilor lui și că a ridicat tonul, dar neagă vehement că s-ar fi atins de tânără.

”Discuția dintre noi a devenit un pic mai aprinsă în momentul în care soția mea mi-a confirmat faptul că într-adevăr în data de 08-09.11.2O2O a plecat la munte petrecând cu o gașcă de prieteni, printre care și… cu care deja flirtează, aceasta fiind agitată și începând să mă jignească, că nu este treaba mea ce face ea cu viața ei (…)”, ar fi declarat Pepe, conform unor documente citate de Spynews.ro.

Juratul de la emisiunea „Next Star” a făcut o criză de nervi la tribunal și a transmis un mesaj după ce s-a văzut cu fosta soție. Printre alte, acesta a făcut din nou lumină cu privire la incidentul violent în care este acuzat.

”Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi! Eu de asta am tăcut, ca să vedeți cât de furmoasă este la față, nu are nimic. Neavând nimic și-a retras plângerea acum. Nu s-a întâmplat niciun act de violență, nimic, s-a încercat să se construiască niște probe pentru divorțul care urmează, dar nu s-a putut a fi construite. Să își dea masca jos, să vedeți ce pumn în gură i-am dat. Nu există așa ceva, oameni buni! Eu nu reprezint un pericol pentru nimeni, eu sunt cel mai bun și cel mai calm om din lume, dar problema mea este că sunt foarte argumentat când mă cert cu cineva și deranjez când spun adevărul. Acel ordin a fost emis fără nicio probă, nu a existat nicio zgârietură, nicio lovitură, niciun martor, nimic! Eu am de crescut și de educat niște copii”

Pepe