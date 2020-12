Pepe, lecție de viață de la fiica lui. Ce i-a spus Maria când a văzut că mama ei nu își ia hainele de acasă

Pepe a primit o lecție de viață de la fiica cea mare a sa. Artistul a fost surprins de felul în care găndește una din fiicele sale chiar în acest moment decisiv în care se află familia Pascu.

Familia Pascu s-a destrămat. După ani de iubire, compromisuri, înțelegeri, lecții de viață pentru alte cupluri și nașterea a doi copii, Pepe și Raluca au pus stop relației. Au trecut aproape două luni de când foștii parteneri au anunțat separarea, iar deși părea că despărțirea dintre ei e amiabilă și se va petrece în cel mai discret mod…nu a fost deloc așa cum au sperat ambii.

Pepe a fost mai transparent decât niciodată și și-a deschis sufletul într-un interviu extrem de emoționant despre copilărie, familia și copii lui și despre divorțul cu scandal de care are parte. Apele se pare că s-au calmat între cele două vedete, iar acuzele grave au luat sfârșit. Acum, amândoi se îngrijesc de fericirea și educația fetelor lor și încearcă să rămână în relații bune strict de dragul amintirilor de odinioară, dar și pentru a le oferi micuțelor un mediu sănătos în care să crească.

„Sunt multe momente în care am învăţat de la copii. Plecase Raluca de acasă de o săptămână şi era dressingul ei gol şi mai erau nişte haine pe care nu le-a mai luat că nu le purta. Eu aranjam în dressing hainele fetiţelor. Am zis fără să îmi dau seama că trebuie să îşi ia şi hainele astea odată de aici, dar nu cu răutate. Maria mi-a zis că le ia când vrea ea, să nu îi spun că se supără. Atunci am simţit că trebuie să învăţ de la copiii mei. În aceeaşi poziţie sunt hainele şi acum. Nu îmi este frică de nimic. Eu sunt iubit de prea multă lume ca să fiu singur. Arma mea de răzbunare este indiferenţa. Nu mai bag în seamă persoanele respective. Nu le mai răspund. Am fost dezamăgit de prieteni la care nu mă aşteptam. Am avut anumite momente în viaţă când am trecut peste mine şi am acordat a doua şansă. Mă regăsesc în piesa pe cam scos-o. Sunt sigur că şi la anul voi fi. Eu în momentul acesta sunt super bine. Nu îmi doresc decât să fim sănătoşi”

Pepe/ Ionuț Pascu (Sursa: Star Matinal)