Pepe, așa cum nu l-ai văzut niciodată. Îți vor da lacrimile, ce a spus despre copii și Raluca Pastramă

Antena Stars a fost acasă le Pepe, unde artistul a primit echipa postului TV într-un cadru desprins din Laponia lui Moș Crăciun, având locuința și curtea decorate ca în povești. De altfel, discuția a pornit de la acest aspect, dar s-a sfârșit în lacrimi, cântărețul atingând un subiect sensibil pentru el în aceste momente: divorțul de Raluca Pastramă. El a făcut confesiuni cu lacrimi în ochi despre copiii săi.

Interviu cu Pepe. Ce a spus despre copii și Raluca Pastramă

După o perioadă dificilă, lucrurile pare că s-au așezat și în casa lui Pepe. Artistul a făcut declarații emoționante despre lecțiile de viață pe care le-a primit de la micuțele sale, cum erau sărbătorile în copilărie, dar și ce sentimente l-au încercat după ce Raluca Pastramă a părăsit căminul conjugal.

„Cel mai important sfat şi sincer a fost să mă ţin de şcoală. Eu eram cu sportul, voiam să fiu campion naţional. Am avut mereu relaţii în adolescenţă. Le cântam cu chitara pe stradă. Sunt iubirile alea sincere. Nu am avut neapărat o primă iubire. Eram în adolescenţă mai latino lover decât acum. La mama acasă nu aduceam pe oricine. Mama era foarte pretenţioasă cu cine aduceam acasă. Nu îmi doream o relaţie serioasă când eram copil. Nu am avut probleme cu dragostea. Nu am avut probleme cu dragostea. Pe la 15 ani stăteam singur cu chirie, mă mutasem cu o fată.

Fetiţele trebuie să aibă în tatăl lor un bărbat puternic, nu rănit. Trebuie să ştie că acolo găsesc mereu rezolvare. Nu o să apar niciodată vulnerabil în faţa copiilor mei. De multe ori nu e bine, dar le îndeplinesc orice dorinţă. Am avut momente când nu s-a putut şi au înţeles. Nu sunt exagerat, dar pentru copiii tăi poţi orice”, a povestit Pepe, cu ochii în lacrimi.

Lecția învățată de artist de la fiica lui, după separarea de soție

Vedeta a dezvăluit și episodul care l-a marcat profund după despărțirea de soția sa, Raluca. „Sunt multe momente în care am învăţat de la copii. Plecase Raluca de acasă de o săptămână şi era dressingul ei gol şi mai erau nişte haine pe care nu le-a mai luat că nu le purta. Eu aranjam în dressing hainele fetiţelor. Am zis fără să îmi dau seama că trebuie să îşi ia şi hainele astea odată de aici, dar nu cu răutate. Maria mi-a zis că le ia când vrea ea, să nu îi spun că se supără. Atunci am simţit că trebuie să învăţ de la copiii mei. În aceeaşi poziţie sunt hainele şi acum.

Nu îmi este frică de nimic. Eu sunt iubit de prea multă lume ca să fiu singur. Arma mea de răzbunare este indiferenţa. Nu mai bag în seamă persoanele respective. Nu le mai răspund. Am fost dezamăgit de prieteni la care nu mă aşteptam. Am avut anumite momente în viaţă când am trecut peste mine şi am acordat a doua şansă. Mă regăsesc în piesa pe cam scos-o. Sunt sigur că şi la anul voi fi. Eu în momentul acesta sunt super bine. Nu îmi doresc decât să fim sănătoşi”.