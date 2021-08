Pepe este plin de datorii! Câți bani are de dat fostul soț al Ralucăi Pastramă

Pepe are datorii mari, după un divorț dureros și un an de pandemie. Câți bani are de dat fostul soț al Ralucăi Pastramă.

Pepe este plin de datorii

Pentru Pepe, ultimul an nu a fost unul tocmai fericit. A divorțat de cea pe care o credea aleasa inimii, Raluca Pastramă, iar pandemia de coronavirus i-a afectat foarte mult situația financiară. Deși a făcut eforturi să-și mărească veniturile în mediul online, acolo unde și-a creat o comunitate foarte puternică de fani, iată că planurile lui Pepe au fost date peste cap.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, Nicolae Ionuț Pascu, pe numele lui Pepe din buletin, a avut o cifră de afaceri cu firma lui, Pepe Latin Music, de 341.022 de lei și o pierdere de 109.585 lei. În urma unor calcule, reiese că Pepe nu stă bine la capitolul bani, având în vedere că are cu 200.000 de lei mai puțin decât în anul precedent, când a ieșit pe profit. Datoriile firmei au crescut până la 356.921 lei, iar numărul angajaților a ajuns de la 9 la 3.

Artistul mai deține o firmă, Pepe Latin Live Music, care are încasări mai modeste, dar a înregistrat un mic profit, de 10.506 lei (la o cifră de afaceri de 105.594).

Singura afacere profitabilă în an pandemic a fost grădinița pe care Pepe i-a cedat-o Ralucăi Pastramă la divorț. Cifra de afaceri, în anul 2020, a fost de 473.179 lei, profit de 33.836 lei, iar datoriile au ajuns la suma de aproape 600.000 lei, în scădere față de anul anterior, când avea 810.000 lei.

Cântărețul ar fi putut câștiga mult mai bine, însă acesta a încetat colaborarea cu postul de televiziune Antena 1, de la începutul anului trecut, așa cum el însuși a dezvăluit.

”Nu mai am contract cu Antena de mult timp, dinainte de pandemie și nici cu vreo altă televiziune. Și nici nu-mi trebuie, cine se mai uită acum la televizor? În plus, nici n-am timp”, a declarat Pepe.

Artistul mai are o singură speranță

Rămas fără job în televiziune și afectat de lipsa concertelor numeroase în pandemie, Pepe își pune speranța în spațiul pe care îl deține pe Calea Victoriei, unde au funcționat un club cu circuit închis și un salon de înfrumusețare. Doar că prețul cerut de artist este unul cam piperat: 530.000 euro.