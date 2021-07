De ce a plecat Pepe de la Antena 1, de fapt. Artistul a mărturisit motivul ireal, dar adevărat (exclusiv)

Care este motivul pentru care Pepe a plecat de la Antena 1? Artistul a mărturisit acum care a fost motivul real pentru care a întrerupt colaborarea cu celebrul trust. Ce s-a întâmplat?

Pepe este cunsocut românilor drept singurul latino lover de la noi, dar iubit și în rolul de prezentator de televiziune. Cântărețul a fost angrenat cam în toate producțiile importante ale trustului care urmează să readucă la viață un format pe care el l-a prezentat în trecut.

Cu toate astea, iată că nu se mai află anul acesta în schemă pentru sezonul nou al emisiunii ‘Splash! Vedete la apă’, lucru care a trezit un semn de întrebare în rândul fanilor.

În anul 2014 a dat clar lovitura pentru că atunci i se dădea pe mână “Splash! Vedete la apa” și tot atunci cunoștea echipele de la ”Next Star” și ”Te cunosc de undeva”. Timpul a trecut, iar acum nu-l mai regăsim în niciunul din cele de mai sus.

Solistul a recunoscut că nu mai are contract cu Antena 1 chiar de dinainte de pandemie și nici cu vreo altă televiziune. Cel din urmă a spus că nici nu-i mai trebuie un astfel de angajament pentru că nu mai are timp.

„Nu mai am contract cu Antena de mult timp, dinainte de pandemie și nici cu vreo altă televiziune . Și nici nu-mi trebuie, cine se uită acum la tv? În plus, nici timp nu am” Pepe (Sursa: impact.ro )

Chiar și fără vreun proiect televizat acesta nu se poate plânge pentru că în online lucrurile îi merg excepțional, iar chiar de curând a scos o nouă piesă ce fanii deja o consideră hit-ul verii.

A trecut puțin peste o jumătate de an de când Pepe și Raluca Pastramă își anunțau divorțul fulgerător. Cei doi au mers pe drumuri separate fără prea mult scandal, deși la început s-ar fi întrezărit acest lucru. Cu toate astea, se pare că timpul le-a rezolvat pe toate pentru că artistul și mama copiilor săi se află la moment în alte povești de iubire.

„Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana. Vorbim de copii, de familie.

În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult. Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”

Pepe (Sursa: Antena Stars)