Pepe se bucură de o nouă cucerire? Artistul, ce a divorțat de curând de mama fiicelor sale, Raluca Pastramă, a fost surprins în brațele unei domnișoare misterioase. În timp ce nu mulți se așteptau să îl vadă pe acesta alături de o nouă tânără, iată că starul a surprins pe toată lumea și a fost văzut în tandrețuri cu o nouă parteneră chiar la ziua ei de naștere.

Pepe a fost prezent la ziua de naștere a unei domnișoare misterioase, organizată chiar într-un local de fițe din București, aflat în Herăstrău. Alături de tânără au fost atât cântărețul faimos, cât și alți prieteni. Nu se cunoaște încă identitatea domnișoarei ce a fost surprinsă îmbrățișându-se cu artistul proaspăt divorțat.

Pepe și presupusa nouă parteneră au fost văzuți îmbrățișându-se în spatele unui paravan din localul unde și-a organizat tânăra ziua de naștere de către paparazzi Spynews.ro. Cei doi au petrecut mai multe ore împreună, fiind vizibil foarte apropiați. Râmâne de văzut dacă aceștia formează sau nu un cuplu, dar cu siguranță fanii cântărețului au fost puși pe jar!

Pepe și Raluca au decis să își spună adio după un mariaj ce a durat 8 ani. Deși la început părea că vor avea parte de un divorț scandalos, aceștia s-au calmat și au rămas în relații bune pentru fetițele pe care le au împreună, Rosa și Maria. Fosta soție a cântărețului a decis să spună de curând adevărul despre despărțirea de tatăl fiicelor sale, explicând că nu credea că se va ajunge la acest moment.

„Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine. Lumea judecă indiferent ce-ar fi.

Dacă e s-o luăm de la începtul relației noastre, de cum am apărut au venit de la o altă televiziune la mine la facultate.(…) Eu imediat am rămas gravidă cu Maria, nimeni nu a ținut cont că eu eram gravidă. Nu ai cum să judeci fără să știi. Nu e ușor să treci prin ce am trecut eu. Este foarte greu și sunt sigură că și pentru el a fost foarte greu. După 10 ani de relație și doi copii n-ai cum să crezi că un om iese curat și limpede ca apa”, a zis Raluca Pastramă la Antena Stars.