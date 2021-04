Raluca Pastramă, adevărul neștiut despre divorțul de Pepe: ‘Au fost ani întregi’

Familia lor s-a destrămat la opt ani după ce au spus DA în fața ofițerului stării civile și în fața Domnului. Vestea divorțului lor este și acum cu greu acceptată de familie și fani. Care este adevărul din spatele separării celor doi? Detalii din partea Ralucăi Pastramă.

Categoric din toată această poveste cele mai afectate vor fi micuțele pe care le au cei doi împreună, dar tocmai de asta se preocupă zilnic vedetele. Foștii soți au decis să se separe pentru ca fetele lor să nu crească în discuții și tensiuni care ar fi urmat odată cu dispariția iubirii dintre ei.

Raluca a ales să fie extrem de discretă în toată această poveste până acum. Pepe nu evită subiectul, dar de fiecare dată are de declarat aproximativ aceleași lucruri despre cel de-al doilea mariaj eșuat din viața sa.

Iată că acum a venit și rândul brunetei! La scurt timp de la vestea care a ținut o bună vreme prima pagină a ziarelor de scandal s-a zvonit că motivul despărțirii ar fi fost infidelitatea femeii și episoade violente petrecute în familie. Se pare că presiunea relației cu o persoană cunoscută ar fi adus la acest lucru.

Vedeta a decis acum să clarifice situația și să spună ce s-a întâmplat cu adevărat între ei. Lucrurile între foștii parteneri se stricaseră deja de ani buni, dar în tot acest timp au continuat să încerce să refacă conexiunea pentru a nu arunca pe apa sâmbetei 10 ani de relație, 8 de căsnicie și căminul întreg ce-l puteau oferi celor doi copii.

Aceasta este împăcată cu gândul că pur și simplu nu a fost să fie și își dorește ca amândoi să învețe din lecțiile primite și să nu mai repede greșelile. Raluca a subliniat faptul că atunci când s-a căsătorit nu și-a imaginat vreodată că va ajunge în postura aceasta, mai ales că în familia sa divorțul nu a fost o opțiune.

„Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine. Lumea judecă indiferent ce-ar fi. Dacă e s-o luăm de la începtul relației noastre, de cum am apărut au venit de la o altă televiziune la mine la facultate.(…) Eu imediat am rămas gravidă cu Maria, nimeni nu a ținut cont că eu eram gravidă. Nu ai cum să judeci fără să știi. Nu e ușor să treci prin ce am trecut eu. Este foarte greu și sunt sigură că și pentru el a fost foarte greu. După 10 ani de relație și doi copii n-ai cum să crezi că un om iese curat și limpede ca apa”

