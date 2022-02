Pentru cine se uită Simona Hapciuc la Survivor România 2022, de fapt: „Îmi place de el” EXCLUSIV

Simona Hapciuc a îndrăgit experiența de la Survivor România, recunoscând că s-ar întoarce în orice moment în Republica Dominicană. De asemenea, vedetei îi pare rău pentru faptul că Andreea Tonciu a părăsit competiția. Ea a spus ce părere are despre acest sezon.

De ce se uită Simona Hapciuc la Survivor România 2022

Vedeta este dependentă de adrenalină și sport, așa că interesul sporit pe care îl are pentru Survivor vine pentru partea sportivă. Cu toate acestea, Simona Hapciuc a mărturisit că îl apreciază pe Daniel Pavel, prezentatorul show-ului, dar și pe Ionuț Popa de la Războinici.

„Nu mi-am format o părere până acum. Sinceră să fiu, nu mi se pare la fel de excitant ca sezonul trecut, dar probabil că este și din cauza personajelor. Sezonul trecut au fost cumva vedete mai controversate. Eu mă uit pentru domnul Dan, îmi place de el și dintre concurenți îmi place de Ionuț Popa. Pentru ei doi pot să spun că mă uit. Îmi pare rău de faptul că a ieșit Andreea Tonciu, cred că ea ar fi putut să facă atmosferă. Mi se pare tare că persoanele care câștigă imunitatea nu pot să fie date afară.”, a zis Simona Hapciuc, în exclusivitate pentru Impact.ro.

„Mâine m-aș urca în avion”

Blondina își dorește să repete experiența de la Survivor România din punct de vedere sportiv. Totuși, aceasta nu mai regretă faptul că nu a rămas mai mult în Republica Dominicană. Ea a recunoscut că fiul său se topea de dorul ei în momentele respective:

„Da, oricând aș participa, mâine m-aș urca în avion și m-aș duce. Când mă uit în urmă, mă gândesc că eram supărată pentru că am ieșit înainte de unele persoane care, din punct de vedere sportiv, puteau să iasă înaintea mea. M-am simțit oarecum neîndreptățită, eram supărată, dar în momentul de față cred că am ieșit fix când a trebuit. Fiul meu deja nu prea mai rezista fără mine”, ne-a mai zis Simona Hapciuc.

„A fost experiența vieții mele”

Simona Hapciuc își dorește să aibă parte de adrenalină! Aceasta a explicat că nu poate compara experiența de la Survivor cu nimic altceva. Vedeta nu se teme de provocările întâlnite în Republica Dominicană:

„M-aș duce, a fost experiența vieții mele, în momentul de față o văd ca pe cea mai interesantă experiență din viața mea. Îmi este dor de trasee, nu de altceva. Dacă aș putea să merg și să am doar parte de trasee, fără să stau cu nimeni, ar fi perfect. E o adrenalină pe care nu am mai întâlnit-o, deși am făcut tot felul de lucruri, scuba diving cu rechini și bungee jumping din cel mai înalt loc din lume. În momentul în care ești la start te simți ca și cum viața depinde de momentul respectiv. Nu poți să compari cu nimic.”

Nu are probleme după Survivor România

Blondina este cunoscută pentru silueta pe care o are, însă aceasta a punctat că nu reușește să scape de 4 kilograme pe care le are în plus. Atunci când vine vorba de problemele medicale, ea le-a rezolvat pe toate când a ajuns în România.

„Am vreo 4 kilograme pe care nu pot nici în ziua de astăzi să le dau jos. M-am îngrășat când am plecat de acolo ca niciodată. Nu reușesc să dau aceste kilograme jos. Eu am avut acolo niște probleme la genunchi, dar am venit acasă și am făcut tratamente. Nu am absolut nicio problemă.”, a zis ea.

Cu cine a păstrat legătura

Fosta concurentă de la Survivor nu crede că pot să fie legate prietenii în câteva luni petrecute în Republica Dominicană. Totuși, ea a păstrat legătura cu unele persoane:

„Prietenie e mult zis, la mine prietenii sunt oamenii cu care am crescut. Nu cred că poți să legi o prietenie în câteva luni. În schimb, vorbesc cu Majda, Roxana Nemeș și Albert.”

Ce a spus despre Andreea Tonciu

Simona Hapciuc a apreciat-o pe Andreea Tonciu pentru că bruneta a fost extrem de vocală. Blondina a mărturisit că fosta Faimoasă este pe stilul său. Cu toate acestea, vedeta consideră că oamenii care își spun părerea de fiecare dată pot să fie înțeleși într-un mod greșit.

„Nu o vedeam câștigătoare pe Andreea Tonciu, eu câștigător îl văd ori pe Ionuț Popa de la Războinici, ori pe Elena de la Faimoși. Andreea Tonciu era mai pe stilul meu, mult mai vocală. Ea era conștientă că o să își atragă antipatii, la fel ca și mine, dar ea simțea nevoia să își zică părerea. Oamenii ca noi nu sunt înțeleși așa cum trebuie, lumea are impresia că suntem scandalagii pentru că mereu ne spunem părerea. Mie îmi plac oamenii aceștia, când au ceva de zis, spun. Nu îmi plac persoanele care fac pe mironosițele ca să își atragă voturi.”, a concluzionat Simona Hapciuc, care a fost implicată intr-o bătaie cu una dintre prezentatoarele Antena Stars, în urmă cu câteva luni.

Simona Hapciuc, care a rămas fără jobul din televiziune, s-ar întoarce oricând la Survivor, chiar și pe aceeași sumă de bani. Blondina este extrem de sinceră, recunoscând că adoră adrenalina din competiție. Vedeta este îndrăgostită de sport, așa că îi trezește interesul orice proiect care îi pune în față numeroase provocări.