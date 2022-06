Pentru a juca la Wimbledon, a renunțat la cetățenia rusă. Ce jucătoare a apelat la măsura extremă FOTO

Pentru a juca la Wimbledon, a renunțat la cetățenia rusă. În premieră pentru istoria prestigiosului turneu, organizatorii au decis să interzică participarea sportivilor din Rusia și Belarus, în contextul războiului din Ucraina. Dacă majoritatea jucătorilor și jucătoarelor din cele două țări s-au resemnat cu acest lucru, turneul de la Wimbledon a fost o tentație prea mare pentru una dintre jucătoarele ruse, care a luat o hotărâre extremă.

Pentru a juca la Wimbledon, a renunțat la cetățenia rusă. Jucătoarea rusă de tenis Natela Dzalamidze, locul 43 în clasamentul WTA la dublu, şi-a schimbat cetăţenia pentru a putea participa la turneul de Grans Slam de la Wimbledon. Dzalamidze, în vârstă de 29 ani, va reprezenta de acum înainte Georgia, țara de origine a tatălui său, va participa la competiţia de la All England Club, unde va face pereche cu Aleksandra Krunic din Serbia.

Un purtător de cuvânt al All England Club, organizatorul competiţiei londoneze pe iarbă, a subliniat că responsabilii turneului nu sunt în măsură să reacţioneze la schimbarea cetăţeniei jucătoarei Natela Dzalamidze, care are origini georgiene.

„Cetăţenia unui jucător, definită de steagul sub care participă la evenimente, este un proces recunoscut, care este guvernat de circuitele WTA şi ATP şi de Federaţia internaţională de tenis”, a precizat oficialul britanic, potrivit cotidianului britanic The Times.

În august 2021, Natela Dzalamidze a câştigat, alături de slovena Kaja Juvan, proba de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250, „Winners Open”, de la Cluj-Napoca. În octombrie, ea a ajuns și în semifinala Transylvania Open, tot de la Cluj, făcând pereche cu sârboaica Aleksandra Krunic.

„Așa cum ați văzut, cred că scorul era 4-3 când am crezut că meciul e gata. Sinceră să fiu, acum trei săptămâni mă gândeam să-mi îngheț clasamentul și să iau o pauză de la tenis. Dar iată că am făcut o finală la Palermo și am câștigat un trofeu aici, la Cluj, așa că o să continui cu siguranță.

Vreau să-i mulțumesc Kajei și echipei noastre, mulțumesc mult pentru sprijinul oferit, a fost o decizie de ultim moment și sunt atât de fericită acum! M-am bucurat de fiecare minut petrecut pe teren. Îmi place energia de aici, vreau să mulțumesc organizatorilor turneului pentru această săptămână. Atmosfera, arbitrii de linie, copiii de minge, oamenii din tribune – a meritat atât de mult! A fost atât de primitor și de confortabil să jucăm aici, așa că mulțumesc tuturor”, declara Dzalamidze după câștigarea trofeului de la Cluj, conform winnersopen.ro.