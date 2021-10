Moment emoţionant între Simona Halep şi Toni Iuruc. Ce au făcut cei doi în văzul tuturor la Transylvania Open

Simona Halep are toate motivele să fie fericită. Celebra tenismenă s-a calificat în semifinalele de la Transylvania Open, iar soțul ei a făcut un gest extraordinar pentru ea. Toți românii au fost martori. Cât de emoționant.

Încă o reușită de milioane pentru Simona Halep. Jucătoarea noastră de tenis s-a calificat în finala turneului Transylvania Open de la Cluj. Simona. Sportiva originară din Constanța a făcut spectacol pe teren, învingând-o în două seturi pe ucraineanca Marta Kostyuk (19 ani, 55 WTA), cu scorul de 6-0, 6-1.

Afaceristul Toni Iuruc este cel mai mare fan al Simonei Halep, soțul sportivei fiind mereu alături de ea, atât fizic cât și moral. Se pare că prezența partenerului ei de viață i-a purtat noroc, deoarece înainte de meciul cu Marta Kostyuk, Toni Iuruc a făcut un gest emoționant, văzut de toți românii.

Bărbatul și-a îmbrățișat soția la marginea terenului, urându-i mult succes, gest frumos care a fost apreciate de toți fanii Simonei Halep. Momentul a fost imortalizat, iar fotografia a făcut furori pe rețelele de socializare, acolo unde admiratorii fostului lider mondial la tenis feminin au fost înduioșați de gestul lui Toni Iuruc.

Jucătoarea româncă și Marta Kostyuk s-au întâlnit până acum de trei ori şi de fiecare dată ucraineanca a bătut-o pe Simona Halep în două seturi.

Simona Halep o va întâlnit pe jucătoarea din Estonia Ana Kontaveit în finala turneului de la Transylvania Open, care va avea loc duminică, 31 octombrie.

„Este un vis devenit realitate pentru mine, mi-am dorit să ajung în finală. Este turneul meu de casă, mereu joc bine când vin aici. Sunt motivată, sunt fericită și abia aștept să joc finala de mâine.

Nu a fost ușor acest meci, la ultima noastră întâlnire ea nu a ratat foarte mult. Astăzi m-a ajutat mult serviciul, iar ea a ratat mai multe lovituri. Trebuie să rămân concentrată pentru finală. Vreau să dau totul mâine, să fiu agresivă.

De la finala de la Wimbledon (n.r 6-2, 6-2 cu Serena Williams) nu am dominat un joc precum am făcut-o azi. A fost un meci perfect atunci. Mă simt puternică aici, mereu vreau să joc la acest nivel. La București am câștigat de două ori, sper să am și mâine noroc.

Nu voi avea un meci ușor cu Kontaveit, a jucat foarte bine până acum, este încrezătoare. Este doar un meci în plus, vreau să fiu concentrată până la final. Îmi pare rău că fanii nu sunt aici, cred că atmosfera ar fi fost de un milion de ori mai frumoasă. Sper ca oamenii să-mi transmită energie de acasă, cea mai dulce victorie ar fi aici, acasă”, a declarat Simona Halep, după ce s-a calificat în finala Transylvania Open.