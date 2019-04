Liviu Dragnea și ai lui țin o campanie electorală în forță. Acum pun bază pe cum o să-i iubească pensionarii și promisiunile sunt mărețe.

Pensiile sunt subiectul preferat al oricărui partid aflat la putere. Asta pentru că pensionarii s-au dovedit de-a lungul timpului cea mai ușor de manipulat bază de votanți. De data aceasta, Liviu Dragnea mizează că românii vor avea încredere în promisiunile sale.

„Am mărit salariile la medici, așa cum n-au fost niciodată în România. Și medicii nu mai pleacă, pentru că avem nevoie de ei aici, să ne trateze pe noi, nu să trateze străinii! După bătaia de joc la adresa profesorilor, am mărit salariile și se vor mări an de an cu câte un sfert”, s-a lăudat Liviu Dragnea recent.

Cât va fi creșterea pentru pensii în următorii ani, conform lui Liviu Dragnea

„În anul viitor (2020 – n.r.), pensiile vor fi cel puțin duble. Începând cu 2021 vor fi și pensii mărite de trei ori. Și nu vorbesc de pensiile speciale”, a mai spus Dragnea. Lista promisiunilor nu s-a încheiat însă.

„Am eliminat impozitul la pensiile sub 2.000 de lei, pensionarii nu mai plătesc contribuțiile la sănătate, la pensiile de peste 2.000 de lei impozitul este între 10-16%. Asta înseamnă că indiferent cât de mare sau mică a fost inflația, diferența este tot cu plus și puterea de cumpărare a pensionarilor a crescut cu 18%. E suficient? Nu e suficient. Dar este un proces început. A mai avut cineva curajul să îl înceapă? Nu!”, a adăugat șeful PSD.

În urmă cu aproape o săptămână, liderul PSD a afirmat că, în decembrie 2016, punctul de pensie era 871,7 lei. În ianuarie 2017, a ajuns la 917,5 lei (creștere 5,3%) și în ianuarie 2019 1.045 (creștere de 7, 7%).

„Noi, față de 917,5 lei am venit în iulie 2017 cu 1.000 de lei în avans. Adică a doua majorare după majorarea de la 1 ianuarie 2017 (9% în plus). În iulie 2018, am mai crescut pensiile cu 10%, iar în septembrie 2019, cum e trecut în program – 1.265 de lei. Adică 15%”, a completat Liviu Dragnea.

Merită reținut că în 2020 va fi campanie electorală pentru alegeri locale și parlamentare. Pregătește-te pentru și mai multe promisiuni de aceeași factură.