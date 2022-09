Pensiile cresc de la 1 ianuarie. Marius Budăi a făcut anunţul: „Avem bani pentru majorări”

Marius Budăi vine cu un nou anunț despre pensii. Acesta a susținut că indemnizațiile urmează să crească de la 1 ianuarie. Ministrul Muncii a declarat că pensionarii nu trebuie să își mai facă griji în această privință în viitorul apropiat. ,,Important este că ne-am înţeles, în coaliţie suntem cu toţii la aceeaşi concluzie, că pensiile trebuie să crească de la 1 ianuarie 2023′‘, a subliniat oficialul.

Ministrul Muncii a declarat oficial că pensiile vor crește cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023. Oficialul a subliniat că este important faptul că toți din coaliție au ajuns în cele din urmă la aceeași concluzie. Acesta a mai afirmat că nu va mai accepta niciodată ca din funcția de ministru să existe înghețări de venituri ale cetățenilor români.

De asemenea, cel din urmă a subliniat că scenariile sunt deja puse pe masă, iar decizia va fi luată în viitorul apropiat. Mai mult decât atât, Marius Budăi a spus cetățenilor și că vor avea parte de indemnizații cu cel puțin 10% mai mari.

Scenariile în privința creșterii pensiilor se referă la un procent de majorare cu 10%, 11% sau 15%. Cel din urmă a asigurat românii că există calcule, analize și sursa bugetară pentru modificările promise. De asemenea, el a precizat că a lucrat împreună cu ministrul de Finanțe la această propunere în cadrul partidului, nu doar cu ministrul de Finanțe sau specialiștii din partid.

,,Sursa financiară este descoperită. Am spus despre ce este vorba, am spus din momentul în care PSD a făcut această propunere de majorare a pensiilor de la 1 ianuarie, am spus că avem și calcule, avem și analize, și avem și sursa bugetară.

Am lucrat împreună cu ministrul de Finanţe Adrian Câciu la această propunere în cadrul partidului, nu numai cu ministrul de Finanțe, ci și cu specialiștii noștri din partid și când am propus aceste măsuri avem și fundamentarea în spate”, a mai precizat Marius Budăi.