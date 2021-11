Pensii private 2022. Ce trebuie să afle moștenitorii unui participant la fondurile de pensii

Românii apelează tot mai des la pensii private, ca o asigurare a perioadei în care nu vor mai fi activi. Este important de știut ce drepturi au moștenitorii unui participant la fondurile de pensii și de ce vor beneficia aceștia după ce încetează din viață beneficiarii direcți. Autoritatea de Supraveghere Fiscală a stabilit detalii privind pensiile private, în 2022.

Ce se întâmplă cu moștenitorii unui participant la fondurile de pensii

Veniturile noastre din viitor reprezintă o problemă apăsătoare, în contextul situației ajutoarelor sociale din prezent. O serie de reglementări legale stabilesc totuși care ar trebui să fie contribuția lunară pentru pensiile private, ce se întâmplă atunci când nu se mai plătește contribuția, precum și ce beneficii au participanții și moștenitorii acestora.

Potrivit actualelor reglementări, în situația în care un participant la un fond de pensii administrat privat a decedat, suma strânsă în contul său intră în masa succesorală a persoanei decedate. Banii vor reveni moștenitorilor, având calitatea de beneficiari, adăugându-se de asemenea și drepturile asemănătoare cu cele ale participantului pe care l-au moștenit.

Dacă un participant la fondurile de pensii încetează din viață înainte de a deschide dreptul la pensie privată, beneficiarii vor avea câte un cont deschis la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat. La acestea se vor transfera activele cuvenite.

Care sunt drepturile beneficiarilor la fondul de pensii Pilonul II

Beneficiarul unui fond de pensii Pilonul II are dreptul, în funcție de caz, la cumularea conturilor la un singur fond de pensii administrat privat. Această situație este valabilă dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii administrat privat. Dacă nu are calitatea de participant, are dreptul la contravaloarea activului personal net cuvenit, într-o singură plată sau plăți eșalonate, pe o perioade de maximum cinci ani, la cerere.

Dacă participantul a decedat, suma acumulată va fi plătită moștenitorului sau moștenitorilor legali. De asemenea, moștenitorii au calitatea de beneficiari și au aceleași drepturi ca participantul pe care îl moștenesc. Pentru cei care au nevoie de informații suplimentare, analize și explicații oferite de experții în domeniu, aceștia pot consulta ghidul pensiilor private din România. Aici poți regăsi o platformă completă de educație financiară.