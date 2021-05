Vești bune pentru acești români! O categorie de angajați ar putea să iasă mai repede la pensie, după propunerea legislativă a PSD care ar putea scădea vârsta de pensionare pentru această categorie.

Este vorba despre persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în localitățile din mediul poluat de la Termocentrala Ișalnița și Sucursala Electocentrale Craiova, care ar putea beneficia de reucerea vârstei standar de pensionare cu doi ani.

Inițiativa PSD vrea modificarea și completarea articolului 65 din Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iar motivul ar fi faptul că cei care au locuit în zone periculoase merită reducerea vârstei de pensionare cu doi ani.

Este vorba despre locuitori din: Craiova, Ișalnița, Cârcea, Malu Mare, Ghercești, Mischii, Breasta, Goiești, Almăj, Coțofenii din Față și Coțofenii din Dos.

Există deja o reglementare în acest sens, care spune că persoanele care au locuit în aone afectate de poluarea remanentă cauzată de extracția și prelucrarea materialelor neferoasă beneficiază cu reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani.

Social democrații spun că au făcut acest proiect de lege pentru că nu toate localitățile au fost incluse pe listă.

În astfel de zone s-au ars în cazane cantități uriașe de combustibil solid și lichid, încă din anul 1977 când au fost puse în funcțiune primele cazane SE Craiova II.

Toți locuitorii din Craiova și zonele învecinate au suportat aerul toxic timp de zeci de ani, care are un conținut ridicat de oxizi ai sulfului și azotului.

„Totuși, nu este de neglijat faptul că sunt multi oameni care au probleme grave de sănătate din pricina faptului că au trăit în acest mediu toxic ani la rand și au inhalat aerul poluat zeci de ani.

Persoanele care au lucrat efectiv în cadrul centralelor termoelectriceau fost expuse în mod direct la noxele și pulberile cu efect nociv asupra organismului, lucru care le-a scăzut semnificativ speranta de viață.

Ca urmare, propunerea legislativă are în vedere modificarea și completarea alin (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in sensul includerii printre beneficiarii reducerii vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare a persoanelor care au locuit cel putin 30 de ani in localitățile Craiova și Ișalnița din judetul Dolj”, se mai arată în finalul expunerii de motive.