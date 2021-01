Pensii 2021. Pensionarii din România nu mai rezistă. Ce se întâmplă azi în țară

Astăzi, pensionari care sunt afiliați la trei mari organizații, participă la două mitinguri, respectiv unul în fața Administrației Prezidențiale, dar și în fața sediului Guvernului, pentru a protesta deoarece pensiile nu le-au fost majorate cu 40%.

Menționăm că acțiunile de protest sunt organizate de către Federația Națională a Pensionarilor din România, Uniunea Generală a Pensionarilor din România şi Federaţia Naţională ”Unirea” a Pensionarilor din România.

Înainte însă se debutul mitingurilor din Capitală, președintele Federației Naționale a Pensionarilor din România, pe nume Preda Nedelcu a spus că organizațiile de pensionari au cerut membrilor din toată țara să iasă azi în stradă, în fața Prefecturilor din fiecare județ.

”Noi am cerut colegilor noştri din ţară, organizaţiilor de pensionari, ca astăzi la ora 11, când noi ne aflăm în Piaţa Victoriei, dumnealor se vor afla în faţa prefecturilor din întreaga ţară„, a spus preşedintele Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România.

Din păcate însă, în prezent încă nu se știe dacă va fi aplicată sau nu legea pensiilor. Acestea ar fi trebuit să crească din septembrie, prin majorarea punctului de pensie la 1875 de lei.

Florin Cîțu, premierul României a fost întrebat recent dacă de la 1 septembrie se vor majora pensiile, iar acesta a spus că în bugetul pentru acest an costul ”cu pensiile crește deja cu aproape 8 miliarde de lei față de anul trecut”, la care se mai adaugă o creștere de la alocații, cea de anul trecut și cea de anul acesta, de încă aproximativ 3 miliarde de lei. Tot premierul a spus și că în perioada următoare se vor schimba legea salarizării unitare și legea pensiilor.

“Pensiile, costul cu pensiile în bugetul din 2021 creşte deja cu aproape 8 miliarde de lei faţă de anul trecut, de la majorarea de pensii de anul trecut. Aici, vă daţi seama… 8 miliarde înseamnă cam 0,8% din PIB, plus o creştere de la alocaţii, creşterea de anul trecut plus creşterea de anul acesta, încă aproape 3 miliarde, vorbim de 1,1% din PIB suplimentar faţă de ceea ce aveam anul trecut la buget, deci cheltuieli în plus faţă de anul trecut. De aici pornim construcţia bugetului anul acesta – pe legislaţia în vigoare, bineînţeles”, a declarat Florin Cîţu, luni, la Parlament.