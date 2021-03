Pensii 2021. Ce se întâmplă cu taloanele, de fapt. Schimbare majoră anunțată de Violeta Alexandru

Violeta Alexandru vine cu detalii despre schimbarea majoră din dreptul pensiilor din 2021. Ce se va întâmpla de anul acesta cu taloanele? Iată detalii despre modificările recente de interes pentru vârstnici.

Violeta Alexandru a anunțat în cursul zilei de duminică, 28 martie, că urmează să depună un amendament la legea pensiilor pentru ca taloanele de pensie să poată fi trimise în format electronic tocmai în dreptul ideii: „sa stai acasa, sa nu iti poti face niciun program in asteptarea postasului este, pur si simplu, depasita”.

Președintele Partidului Național Liberal din București declară că au avut loc mai multe discuții pe această temă. Oficialul urmează să depună un amendament în legea pensiilor pentru ca taloanele mov să se poată trimite și electronic, concluzionând că dacă autoritățile se vor axa pe principiul că nu se poate, atunci nu se va mai moderniza nimic niciodată, încurajând astfel o altă modalitate de a face lucrurile.

Un factor special care grăbește de această dată pașii este chiar criza sanitară, încercându-se astfel să împiedice orice tip de adunare a mai multor oameni precum se poate întâmpla și în cazul drumului la poștă pe care erau nevoiți să-l facă pensionarii. Mai mult decât atât, aici vorbim despre persoane din categoria de risc.

„Am avut mai multe discutii cu pensionarii despre faptul ca, primind pensia pe card, postasii nu le mai aduc talonul de pensie. Necesar in relatie cu medicul de familie, pentru gratuitatea pe mijloacele de transport etc. (…) Ideea asta sa stai acasa, sa nu iti poti face niciun program in asteptarea postasului este, pur si simplu, depasita. Ca si cea privind obligatia de a merge tu la posta pentru un serviciu pentru care statul plateste sa iti fie livrat. Nu mai vorbesc de faptul ca suntem in pandemie si ideea de a merge toti la posta mi se pare neinspirata”

Violeta Alexandru