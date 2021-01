Pensii 2021. Ce pensii sunt greșite în România. Calculul e fals, românii care au pățit-o. Violeta Alexandru, fostul ministru al Munci a spus tot adevărul.

Violeta Alexandru, despre Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, după ce acesta a acuzat-o acum că a lăsat jaf la ministerul Muncii

Pensii 2021. Ce pensii au fost greșite în România a dezvăluit Violeta Alexandru, fostul ministru al Muncii. Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a vorbit deschis despre ce a găsit la Casele de pensii atunci când a ajuns la conducerea Ministerul Muncii, în contextul în care ministrul de atunci, Marius Budăi, a spus despre ea acum că a lăsat o grea moștenire la minister.

Aceasta ar fi descoperit că mii de pensii au fost calculate greșit, situație rezolvată de ea în anul de mandat pe care l-a avut în fruntea ministerului Muncii.

Ce nereguli a descoperit Violeta Alexandru după mandatul lui Marius Budăi

”19 000 de dosare de pensii cu termen întârziat (așteptau oamenii pensiile și nu le răspundea nimeni ca să le explice ce se întâmplă) de care lui Budăi – PSD, de la care am preluat conducerea Ministerului Muncii nu i-a păsat. Nu i-a păsat, o spun direct. Pensii calculate eronat.

Oameni cărora nu li se răspundea sau li se răspundea cu aroganță. În cel mai fericit caz, li se răspundea într-un limbaj de lemn de nu înțelegea nimeni nimic. Plus mii de pensii comunitare nerezolvate cu anii. Am adus totul la zero restanțe, la finalul mandatului de 1 an”, susține Violeta Alexandru pe Facebook.

Casele de pensii nu se confruntau cu lipsă de personal, ci erau conduse prost

În trecut, ministrul PNL de la Muncă a vorbit despre relația pe care a avut-o cu șefii Caselor de Pensii. Mulți dintre aceștia s-au plâns că nu au personal suficient, însă ea a ajuns la concluzia că nu de personal duceau lipsă, ci de o conducere adecvată.

”Am adus totul la zero la finalul mandatului. Acte din dosare lăsate pe jos în arhive, pline de praf. L-ați văzut vreodată pe Budăi să meargă el, să le ridice de pe jos, să se uite în ochii directorilor caselor de pensii și să le spună: cu mine nu merge așa. Eu am făcut-o. Convingerea mea este că nu creșterea numărului de angajați rezolvă aceste probleme. Bunul simț și un bun management. Pe care l-am văzut în câteva locuri. Acești manageri buni mi-au dat putere. Restul se plângeau în permanență, mă denigrau.

Cu ce se mai laudă Violeta Alexandru în mandatul ei

Într-un an greu în care doar eu și cei care au lucrat cu mine știu cât am tras să se dea banii (sprijinul guvernului condus de L. Orban) oamenilor ca să nu își piardă locurile de muncă.

Am salvat, cu o administrație care nu a fost fericită când am cerut mobilizare de pe o zi pe alta, 1,3 milioane de locuri de muncă. Anul 2020 s-a încheiat cu 25.000 de noi angajați activi. La mine nu există ca lucrurile să nu meargă”, a mai scris Violeta Alexandru.

Violeta Alexandru, despre Marius Budăi și PSD

În final, Violeta Alexandru i-a transmis un mesaj ministrului de la Muncă, pesedistului Marius Budăi. ”Cât tupeu de PSDist. Budăi-PSD. Vorbește despre greaua moștenire lăsată de mine. În locul lui mi-ar fi rușine să scot capul în lume, ce să mai spun despre a mă duce la TV să țin lecții.

Nu voi permite niciodată unui PSD căruia îi repugnă oamenii care muncesc să îmi țină lecții. Așa sunt PSDiștii tupeiști. Ei, de fapt, urăsc oamenii care muncesc. Și au dus această abordare și în sistemul public. Trebuie făcută o evaluare drastică în administrație, înainte de orice”, a concluzionat Violeta Alexandru.