Pensii 2021. Câți bani vei primi la pensie de la Stat, acum. Procentul din ultimul salariu avut. Oricum, pensiile românilor vor rămâne în continuare printre cele mai mici din Europa.

Pensii 2021. Cum se vor calcula pensiile în viitor

S-a aflat câți bani vei primi la pensie de la Stat, în prezent. Ce procent din ultimul salaraiu va fi luat în calcul la pensionare. Pensia de stat ar fi de aproximativ 32% din ultimul salariu daca nu ar exista pensiile private, este de părere Cristian Popa, membru al boardului CFA Romania.

„Calculele studiilor noastre arata ca dupa inflatie romanul mediu primeste, in termeni reali, de la pensia publica aproximativ jumatate din ceea ce contribuie in termeni reali. Intr-o lume fara pensii private ar trebui sa ne asteptam la 32% din ultimul salariu, pensie. Intr-o lume cu pensii private, cu 6% contributie, ar trebui sa ajungem undeva la 45%„, a mentionat Cristian Popa.

Pensiile vor rămâne în continuare indecente

Acesta a mai afirmat că sistemul public de pensii, din nefericire, nu va putea plăti pensii decente românilor în viitor. Românii vor rămâne tot cu pensii de mizerie din cauza evolutiilor demografice si a inversării piramidei vârstelor, chestii care se vor combina cu faptul că acest sistem nu acumulează active, nu acumulează capital, nu strânge bani undeva și investește.

Sistemul se bizuie, mai curând, pe contribuțiile salariaților pentru a plăti pensiile celor care sunt în vârsta de pensionare, deci, cumva, se bazează pe faptul că pensiile noastre vor fi plătite din contribuțiile viitoarelor generații.

Cât din ultimul salariu va fi pensia

„Generatia noastra ar putea primi pensie publica de la stat de aproximativ 32% din ultimul salariu ceea ce pe standarde globale este destul de putin.

Daca am avea 6% din salariul brut contribuit la sistemul de Pilon II pentru tot stagiul de cotizare am vorbi de o pensie crescuta de la 32% cat spuneam in scenariul doar cu sistem public la 45% din ultimul salariu, o crestere consistenta am putea spune„, a mai declarat Cristian Popa.

Ce se va întâmpla cu Pilonul II de pensie

Avand în vedere realitatea în care trăim, cele două sisteme funcționează cel mai bine laolaltă. „Este greu sa ne imaginam in prezent un sistem doar de Pilon II, la fel cum nu este bine sa ne gandim la un sistem doar de Pilon I.

Pe termen lung, Pilonul II poate degreva Pilonul I de problemele structurale: imbatranire, emigratie, inversarea piramidei, de faptul ca nu acumuleaza active, insa pe termen scurt si mediu si fara aceasta acumulare de capital, parintii si bunicii nostri au si ei dreptul la o pensie decenta„, a mai afirmat economistul.