Pensii 2020. Vestea anului pentru milioane de pensionari. Se dau bani în plus de la stat

Guvernul Orban nu va majora pensiile cu atât cu cât prevedea Legea Pensiilor. Florin Cîțu, ministrul de Finanțe, a anunțat vineri, la finalul ședinței de Guvern, că pensiile vor fi majorate cu 40%, așa cum prevede legea, dar eșalonat, în mai multe etape.

Pensii 2020. Este vestea anului pentru milioane de pensionari. Câți bani în plus se dau de la stat

Guvernul a decis că nu va crește pensiile așa cum ar fi trebuit, cu 40% de la 1 septembrie. Ministrul de Finanțe a anunțat vineri seară că pensionarii vor primi ceva în plus la pensie, pe pagina personală de Facebook. Astfel Florin Cîțu, ministru de Finanțe în Guvernul Ludovic Orban, promite pensionarilor o pensie așa cum nu au mai avut niciodată

„Deși trecem prin cea mai mare criză economică vom crește și pensiile. În acest an, obiectivul nostru este ca pensionarii să primească în plus lunar, prin creșterea punctului de pensie, cea mai mare sumă pe care au primit-o vreodată”, a scris Florin Cîțu, pe Facebook. Astfel, PNL promite pensionarilor o creștere de minim 10% a pensiilor, în primă fază, adică în acest an.

Cu cât vor crește pensiile pentru milioane de pensionari

„Pentru că situaţia economică este aşa cum o ştiţi, este cert un lucru. Vor creşte alocaţiile cu 20% şi pensiile cu minimum 10%. Părerea mea este că în jur de 14% va fi creşterea. Şi vom eşalona celelalte creşteri în viitor, ca să ajungem la ce a stabilit legea. Cert este că vor creşte, indiferent de situaţia în care ne aflăm. Sperăm că prin măsurile luate, unele criticate, să echilibrăm cât mai repede situaţia economică.

Am încercat să mărim cu aceeași sumă pentru toată lumea. Nu am găsit soluția constituțională. Vreau să mai fac o precizare. Sincer să fiu, am încercat să găsim o soluţie să mărim cu aceeaşi sumă la toată lumea. 300 de lei şi pentru cel care are 700 de lei şi pentru cel care are 3.000 de lei. Nu am găsit soluţia constituţională şi puteam fi contestaţi. Ne-am fi dorit o astfel de măsură”, a declarat Virgil Guran, deputat PNL.