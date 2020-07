Florin Cîțu, anunțul așteptat de milioane de români. Cu cât se vor majora, de fapt, pensiile

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu a vorbit în cursul serii de miercuri despre majorarea pensiilor, începând cu 1 septembrie. Acesta nu vine cu vești îmbucurătoare, astfel că pensionarii nu vor putea primi o majorare de 40%, așa cum li se promisese, ci una de 10%. Cîțu le dă totuși speranțe vârsnicilor, menționând faptul că premierul ar putea decide un procent puțin mai mare.

“Va fi o creștere care nu va pune în pericol bugetul”

Șeful de la Finanțe a dat asigurări că majorarea pensiilor nu va afecta bugetul statului, iar dacă o va face, va fi cu câteva procente.

„La pensii rămânem la scenariul Ministerul Finanțelor, de 10%. Decizia este una politică și s-ar putea ca premeirul să decidă ca această creștere a pensiilor să fie mai mare. Nu poate fi de 40%.

Este o creștere care nu pune în pericol bugetul nici pentru acest an, nici pentru anii viitori, poate 2-3 puncte procentuale în plus față de ceea ce vine la Ministerul de Finanțe. Va fi 10% de la 1 septembrie, se discută de o eșalonare”, a spus Cîțu, la Digi 24.

Florin Cîțu a mai declarat că nu știe ca vreun guvern să crească cheltuielile permanente, ci că toate au oferit ajutor izolat pe parcursul acestei pandemii.

„Nu cred că mai există vreun guvern în lume care să crească cheltuielile permanente. Da, bineînțeles, au făcut lucrurile pe care le-am făcut și noi: au dat ajutor de șomaj tehnic, ajutoare temporare, dar aici e vorba despre o creștere de cheltuieli permanente, care se va vedea în bugetele viitoare„, a concluzionat acesta.

Ce spune Klaus Iohannis despre majorarea alocațiilor și pensiilor

În cadrul conferinței de presă susținutp de președintele Klaus Iohannis, acesta a vorbit despre imposibilitatea de a majora pensiile și alocațiile cu procentele prevăzute înantea pandemiei, acesta motivând că nu sunt bani în buget.

“Ne găsim într-o situație foarte complicată. Ne dorim sincer să creștem și alocațiile și pensiile. De la dorință sinceră la putință e o cale mai lungă. Veniturile la bugetul statului s-au diminuat semnificativ. În loc de un deficit de 3%, vom avea un deficit considerabil mai mare.

Deja acum am depășit deficitul calculat pentru întregul an. În aceste condiții, când ne luptăm să revigorăm economia românească, nu cred că se asteaptă cineva ca toate cheltuielile planificate inițial să fie făcute. Pur și simplu nu sunt bani. Totuși am rugat guvernul să vină cu măsuri, atât cât putem să ne permitem în momentul acesta”, a declarat acesta.