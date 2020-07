Pensii 2020. Pensionarii, proteste în toată țara. Ce se întâmplă în România

Pensionarii amenință cu proteste dacă pensiile nu vor fi crescute cu 40% de la 1 septembrie 2020. Trei mari organizaţii ale pensionarilor au anunţat marţi că intenţionează să organizeze manifestaţii de stradă în septembrie, în cazul în care Guvernul nu va respecta legea.

Pensii 2020. Pensionarii amenință cu proteste în toată țara. Ce se întâmplă în țara noastră

De asemenea, înainte de a ieși cu protestele în stradă, cele trei organizaţii ale pensionarilor amenință că va acționa Executivul în instanţă, dacă pensiile nu vor fi crescute conform legii. Cele trei organizaţii sunt Uniunea Generală a Pensionarilor din România, Federaţia Naţională a Pensionarilor din România şi Federaţia Naţională „Unirea” a Pensionarilor din România. Organizațiile reprezintă interesele a aproape 5 milioane de pensionari. Preda Nedelcu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România, a declarat marţi că protestele vor fi organizate în luna septembrie, după ce Guvernul va informa oficial dacă va respecta legea privind majorarea pensiilor cu 40% sau nu.

„Am decis să informăm opinia publică, în primul rând pensionarii, că vom chema în instanţă Guvernul României dacă la 1 septembrie nu va pune în aplicare prevederile Legii 127, lege organică aprobată de Parlamentul României, care stabileşte ca la 1 septembrie valoarea punctului de pensie să reprezinte 1.775 de lei. Dacă nu va respecta această lege, vom chema în instanţă Guvernul. Şi, de asemenea, am stabilit de comun acord să organizăm acţiuni de protest ale organizaţiilor de pensionari din întreaga ţară. Precizez că cele trei federaţii naţionale au organizaţii de pensionari în toate oraşele, municipiile reşedinţă de judeţ, în oraşele din judeţele respective şi într-o serie de localităţi rurale. Reprezentăm, deci, vocea acelor 5 milioane de pensionari din România. (…) Protestele vor fi organizate după ce aflăm hotărârea oficială a Guvernului dacă respectă sau nu respectă Legea 127, adică în septembrie”, a afirmat Preda Nedelcu.

Pensionarii, ignorați de Guvernul Orban

În plus, preşedintele Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România consideră că reprezentanţii pensionarilor au fost ignoraţi de Guvernul Orban.

„Am fost ignoraţi, am putea spune chiar desconsideraţi de către Guvern. Am încercat, nu demult, cu o petiţie care a fost transmisă Guvernului de toate organizaţiile de pensionari din România, care avea ca obiect respectarea Legii 127. Această petiţie n-a avut niciun efect, nu a fost luată în considerare. Petiţia a fost transmisă Ministerului Muncii, care a comunicat organizaţiilor că va avea în vedere ceea ce solicităm noi. Suntem astăzi în situaţia aceasta, că trebuie să acţionăm pentru ca în acest fel, dacă altfel nu s-a putut, să acţionăm pentru ca Guvernul să-şi respecte pensionarii care au clădit această ţară, care au contribuit la dezvoltarea ei şi, în al doilea rând, să respecte această Lege 127 care a fost aprobată de Parlamentul României, promulgată de preşedintele României şi publicată în Monitorul Oficial. Este un drept al nostru, prevăzut în lege”, a declarat Preda Nedelcu.

Pensionarii nu mai suportă

De asemenea, Toma Neamțu, preşedintele Uniunii Generale a Pensionarilor din România, susține că pensionarilor le-a ajuns cuţitul la os.

„Faptul că vom ieşi în stradă să ne manifestăm nemulţumirea dovedeşte că s-a ajuns la o limită ce nu se mai poate suporta. A ajuns cuţitul la os. Nu sunt pensionarii vinovaţi că numărul salariaţilor s-a micşorat în ultimul timp. De aceea cred că ar trebui să încerce şi guvernanţii să trăiască dintr-o pensie de 800-900 de lei, dar nu o lună, să mai aibă rezerve în cămară – ulei, zahăr etc. – ci să stea 3-4 luni cu suma aia, să vadă şi ei ce înseamnă să stai cu suma asta, din care pensionarul îşi cumpără şi medicamente şi alimente, să se mai îmbrace”, a declarat Toma Neamţu.

50000 de pensionari dau în judecată Guvernul Orban

Acesta a spus că 50.000 de pensionari au semnat o solicitare de acţionare în justiţie a Guvernului, în cazul în care acesta nu va legea măririi pensiilor cu 40% de la 1 septembrie.

„Trei ani s-a tot amânat, cu un total de 18 luni, mărirea cuantumului punctului de pensie şi de trei ani nu s-a acordat indexarea conform inflaţiei, care se dă la fiecare început de an. Deci, sunt probleme grave, pe care pensionarii nu le mai îndură, practic nu mai suportă.

Ludovic Orban nu acceptă reprezentanții pensionarilor la discuții

Pentru acţiunea în justiţie s-a completat un tabel cu semnături, în care se spune clar să nu se proroge legea, să nu se amâne, să nu se schimbe cuantumul. Acţiunea de protest e semnată deocamdată de 50.000 de pensionari din toată ţara ai Uniunii Generale a Pensionarilor din România.

Domnul Ludovic Orban nu înţeleg de ce nu ne-a primit – cele 3 confederaţii i-au făcut 4 adrese şi nu vrea deloc să discute pe aceste probleme. Deci 4,5 milioane, 5 milioane de pensionari tot îi cer din luna ianuarie, şi avem rugămintea să ţină cont de doleanţele pensionarilor. Noi nu vrem să ieşim în stradă să facem mitinguri, nu dorim aşa ceva, dar nu se mai poate cu suma asta aşa de mică, pensiile mici, care majoritatea, peste 50%, sunt sub 1200 de lei, nu mai ajung. Preţurile au crescut extraordinar de mult”, a precizat Toma Neamţu.

Pensionarii nu acceptă nici amânare, nici mai puțini bani

Acesta a adăugat că pensionarii solicită Guvernului să nu proroge aplicarea legii şi să nu modifice cuantumul de mărire a pensiilor. „Prima va fi acţiunea în instanţă de încălcare a legii, pentru că legea e promulgată şi aprobată, şi aici e problema, că chiar domnul preşedinte Iohannis a spus să nu suporte costurile pandemiei numai pensionarii.

Or, nu văd de ce trage în noi, practic, de ce nu discută, nu negociază. Deci, în mod logic, va fi acţiunea în instanţă. Avem cerinţa să nu se proroge legea, să nu se schimbe cuantumul. Depunem în instanţă acţiunea semnată de toate organizaţiile. Probabil va fi miting la Bucureşti şi pichetarea prefecturilor din toate judeţele ţării. Vom vedea, vom avea Conferinţa Naţională a celor trei organizaţii ale pensionarilor şi vom hotărî”, a afirmat Toma Neamţu.

Guvernul Orban refuză discuțiile cu pensionarii

Dumitru Cojanu, preşedintele Federaţiei Naţionale „Unirea” a Pensionarilor din România, a acuzat Guvernul că a refuzat să discute cu reprezentanţii pensionarilor. „Această dezamăgire a pensionarilor a determinat ca noi să luăm această hotărâre împreună de a da în judecată Guvernul, de a ne mobiliza şi de a manifesta această dorinţă de a rezolva problemele prin protest.

Va trebui să o aplicăm, din cauză că Guvernul nici nu s-a gândit până acum să stea de vorbă cu noi, să discute şi să vadă soluţiile. Poate că împreună există posibilităţi ca să se soluţioneze această problemă a bugetului, această doleanţă a problemei nivelului de trai a pensionarilor, care, după munca pe care au desfăşurat-o, au acest drept, să aibă un nivel de pensii bun”, a declarat Dumitru Cojanu.