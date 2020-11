Pensii 2020. ”Pensiile vor creşte cu 46%”. Cine face anunțul pentru milioane de români

Astăzi ar fi trebuit să fie ziua în care CCR să-și dea verdictul cu privire la majorarea pensiilor. Decizia a fost amânată pentru o dată ulterioară. Ordonanța aprobată în Parlament obligă Guvernul să mărească pensiile cu 40%, dar nu sunt bani la buget. Dacă, pentru moment, acest lucru nu pare viabil, Virgil Popescu, Ministrul Economiei, face un anunț important.

Virgil Popescu, Ministrul Economiei, a făcut recent un anunț care i-a pus în dificultate pe analiștii economici din România.

În contextul în care efectele actualei crize economice, conform analizelor, se vor resimți în următorii ani, Virgil Popescu, optimist, declară că până în 2024, pensiile se vor mări.

În același interviu, acordat celor de la Realitatea Plus, ministrul a înaintant și un procent, anume 46%.

Toate calculele făcute, până în acest moment, cele reale se presupune, arată că nu este posibilă această mărire.

Un procent de 46%, fie și progresiv, întins pe mai mulți ani, chiar și până în 2024, cum preciza ministrul, nu le-a ieșit la calcule analiștilor din piață.

Același Virgil Popescu, Ministrul Economiei, se mândrește cu realizările Guvernului din care face parte, amintind de proaspăta creștere cu 14 % a pensiilor.

Dar a recunoscut că anul acesta nu s-au putut mării alocațiile celor mici din cauza pandemiei.

Este curios și imperativ de aflat care sunt premizele acestor afirmații făcute de ministru, și care au fost calculele făcute de domnia sa, când a afirmat o creștere de 46 % a pensiilor până în 2024.

”Avem o criză sanitară şi cheltuieli foarte mari de la bugetul de stat. Nu ai venituri în buget, trebuie să te împrumuţi. Trebuie să te gândeşti să te împrumuţi astfel încât să nu deraiezi de pe şine şi să nu ajungi cu un deficit excesiv bugetar, chiar dacă la ora actuală este deficit peste tot.

Am mărit pensiile cu 14% în acest an. E adevărat, premierul a spus la începutul anului că le vom mări cu 40%. Dar a venit criza sanitară, a venit această nenorocire asupra întregii omeniri şi nu a mai fost posibil. Dar, aşa cum am promis, în 2024 pensiile vor creşte cu 46 la sută”, a precizat Popescu.