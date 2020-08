Pensii 2020. Pensiile astea ar putea să dispară! Legea a fost depusă deja în Parlament

În urmă cu un an, PSD a creat o nouă categorie de beneficiari de pensii speciale, prin Ordonanța 57 în ce privește Codul Administrativ, este acuzația aleșilor de la USR, ce avertizează că primarii încep să notifice primăriile pentru a-și primi pensia specială anul acesta.

Luni, la Parlament, cei de la USR au depus o nouă propunere legislativă ce privește eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de Consilii județene, care au fost introduse în Codul Administrativ, prin prin OUG 57/2019, de Guvernul condus de Viorica Dăncilă.

Astfel, deputatul Ionuț Moșteanu a precizat într-o conferință de presă că în urmă cu un an „PSD a creat o nouă categorie de beneficiari de pensii speciale prin Ordonanţa 57 privind Codul Administrativ”, iar intrarea lor în vigoare a fost amânată pentru luna ianuarie 2021 în urma unui amendament USR la legea bugetului de stat pentru anul 2020.

„Noi l-am avertizat pe premierul Ludovic Orban, de la finalul anului trecut, când i-am dat votul pentru a merge la Palatul Victoria, că primarii încep să notifice primăriile pentru a primi pensia specială anul acesta.

Am insistat să dea Ordonanţă să abroge acel articol din Codul Administrativ. N-a făcut-o, însă noi, cei de la USR, am reuşit, printr-un amendament la Legea bugetului, să amânăm intrarea în vigoare a pensiilor speciale pentru primari, viceprimari, preşedinţi de Consilii judeţene, vicepreşedinţi de Consilii judeţene până la finalul acestui an.

De la 1 ianuarie 2021 vor fi îndreptăţiţi să ceară această pensie pe care le-a dat-o PSD. De aceea este important ca acest lucru să se oprească”, a susținut Ionuţ Moşteanu.

”Ar fi încă o palmă dată românilor de PSD”