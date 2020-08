Pensii 2020. Cu cât cresc pensiile de la 1 septembrie. Pensia minimă garantată crește și ea

De la data de 1 septembrie 2020, punctul de pensie se va majora la 1.442 de lei. Dar această creștere ar fi trebuit să fie ceva mai mare, prin urmare, de 1.775 de lei, după cum stabilea Legea Pensiilor, însă Guvernul a decis că pensiile vor fi majorate doar cu 14% din cauza pandemiei de coronavirus.

Crește și pensia minimă garantată, astfel că cei care au pensii foarte mici vor avea parte de o mărire semnificativă. Astfel, de la data de 1 septembrie 2020, nivelul pensiei minime va crește tot cu 14% și va ajunge la 800 de lei, față de 704 lei cât este la ora actuală.

Astfel, viitoarea lege a pensiilor, cea cu nr. 127/2019, stabilește un nou calcul al pensiei minime, așadar nu toți cei ieșiți la pensie vor primi aceeași sumă de bani, ci o sumă care să reflecte cât anume au cotizat.

La ora actuală, în țara noastră sunt 5.000.000 de pesnionari. De la data de 1 septembrie 2020, pensia minimă garantată trebuie să fie de 800 de lei.

De altfel, Ludovic Orban, premierul României, a făcut declarații despre pensii, declarându-se mulțumit de faptul că acestea vor crește de la 1 septembrie cu 14%.

„După cum bine ştiţi, orice lege poate fi modificată prin altă lege sau prin ordonanţă de urgenţă. Noi am modificat această lege prin ordonanţă de urgenţă, am inclus creşterea pensiilor cu cât este posibil astăzi, adică creşterea punctului de pensie cu 14%.

Nu cred că îşi imaginează vreun român că dacă noi am fi avut banii la dispoziţie să creştem pensiile cu 40% şi dacă am fi fost siguri că putem plăti pensiile crescute cu 40% în 2021, 2022, nu am fi mărit cu 40%. Pe primul semestru, cumulat raportat la semestrul echivalent din 2019, am înregistrat o contracţie de 3,9%. S-au diminuat veniturile bugetului de stat, veniturile bugetului de pensii, veniturile bugetului de sănătate şi în general s-au diminuat veniturile, aşa cum s-a întâmplat în întreaga Europă.

Într-o astfel de situaţie era foarte dificilă inclusiv decizia de a creşte pensiile. La diminuările de venituri care au fost, a fost extrem de greu de a lua această decizie de a asigura o creştere a pensiilor. (…) Orice om cu scaunul la cap poate să înţeleagă că atunci când iei decizia legată de pensii, de alocaţii, de salarii în sectorul public, decizia pe care o iei este o decizie care te obligă la cheltuieli şi în 2021 şi în 2022 şi în 2023 şi orice cheltuială trebuie să fie previzionată în funcţie de perspectivele de evoluţie economică şi de încasări bugetare. Eu sunt extrem de multumit ca am crescut pensiile in perioada de criza economica datorata pandemiei”, a declarat premierul Ludovic Orban.