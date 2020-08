Ludovic Orban, umilit de o elevă de 10 din România: ”Momeală de scurtă durată“. De la ce a pornit totul

Premierul Ludovic Orban a fost umilit de o elevă de 10 din România. O absolventă de liceu, care a obținut nota maximă la examenul de BAC, a anunţat că refuză premiul de 3.000 lei acordat de Guvernul Orban.

Eleva care a luat Bacalaureatul cu nota 10 se numește Antonia Pup și este din Chişoda, Timiş. Tânăra, proaspătă studentă la Istorie, la Universitatea de Vest din Timișoara, a explicat de ce refuză banii cu care Guvernul Orban a hotărât să îi premieze pe elevii de 10.

„Încă de când am aflat că am luat 10 la Bacalaureat, foarte multă lume îmi adresa următoarele două întrebări: „ce vei face cu ăia 30 de milioane de la Guvern?”, „mergi la Untold pe gratis?”. Untold nu se mai ţine, iar despre bani pot să vă spun următorul lucru: nu îi iau. Orban, ţine-ţi banii că eu nu am nevoie de ei. Nici dacă m-ar da afară banii din casă nu aş putea accepta „momeala” de 3.000 de lei de la Guvernul României oferită tuturor elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din acest an şcolar”, a declarat Antonia Pup.