Pensia rușinoasă a Marinelei Chelaru. Dă aproape jumătate din ea pe medicamente (exclusiv)

Una dintre cele mai iubite actrițe ale României primește o pensie infimă din partea statului român. Câți bani ia pe lună Marinela Chelaru din fostul grup umortistic Vouă. Suma este rușinoasă.

A scăpat acum trei ani de la moarte și de atunci se bucură de fiecare clipă din viață, pe care o trăiește la intensitate maximă.

Celebra actriță Marinela Chelaru din grupul de comedie Vouă a vorbit, exclusiv pentru Impact.ro, despre pensia infimă pe care o primește de la stat, spunând că ar fi „murit de foame” dacă nu s-ar fi bucurat de sprijinul soțului ei.

Actrița mărturisește că pandemia de coronavirus a afectat-o în așa fel încât Marinela se teme să iasă din casă, protejându-se cât poate de bine împotriva COVID-ului.

„Am o pensie amărâtă, de 1.400 de lei, am și facultate și o viață de muncă. Iar din această sumă cam 600 de lei mă costă medicamentele. Dacă n-ar fi fost soțul meu ar fi fost jale. Cu ce să trăiești? Aș fi murit de foame!.

Mi-e frică să ies din casă, nu sunt vaccinată, pentru că am probleme cu inima. Dacă cineva îmi garantează că voi fi bine, după vaccin, acum îl fac. Dar, eu am operație pe motoraș, la inimă. Nici acum, la trei ani de la intervenția chirurgicală, nu mai sunt cum eram la început. Credeam că voi reveni, dar cu inima nu e de glumit.

Nu mai am putere, mă feresc să-mi forțez inima, mi-a limitat niște lucruri, am tot sperat. Ea, sărăcuța, e în parametri, dar se lasă mai greu. N-am voie să fac sport, doar plimbări. Am fost un om activ, cu ”Vouă” și cu teatrul, am umblat în toată țara, așa că acum mi-e greu. Nu pot urca treptele, la bloc. Dar și de lift mi-e teamă, căci am rămas de câteva ori blocată între etaje și a trebuit să ies singură.”, a declarat Marinela Chelaru, exclusiv pentru impact.ro.