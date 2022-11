Pensia pe care o câștigă un doctor chirurg din România după 40 de ani de muncă. Suma este neașteptată

Un chirurg din România, care are o vechime în muncă de 40 de ani, are o pensie care va surprinde pe toată lumea. Spre norocul lui, medicul a muncit o parte din viață și în domeniul privat, contibuțiile acestea fiind calculate și ele la pensie, pentru că altfel se încadra să primescă ajutoare din partea statului.

Medicul chirurg Sorin Hâncu, fost director al Spitalului Județean Suceava, a hotărât să își facă publică pensia pe care o încasează după ce a cotixat nu mai puțin de 40 de ani la bugetul de pensii.

Trebuie să se ia în calcul că Sorin Hâncu a salvat mii de oameni de la moarte, a făcut medicină în condiții foarte grele, a avut funcții de conducere în sistemul administrativ, în prezent fiind președintele Colegiului Medicilor din Suceava.

Sorin Hâncu spune că a ieșit la pensie cu suma de 2.000 de lei, însă a ajuns în final să încaseze 4.000 de lei pe lună, pentru că a contribuit la sistemul de pensii și în calitatea sa de salariat în domeniul sanitar pivat.

„Am ieșit la pensie la 65 de ani și o zi, cu o pensie de aproape 2.000 de lei. Am contribuit și de la cabinetul particular, altfel ar fi fost mai mică. Acum am 4.000 de lei pensie”, a declarat Sorin Hâncu.