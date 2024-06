Pensia pe care o avea Ileana Stana Ionescu. Câți bani primea de la stat după 60 de ani de carieră

Ileana Stana Ionescu s-a stins din viață în cursul zilei de astăzi. S-a retras din activitate în urmă cu 5 ani, debutând pentru prima dată la Teatrul de Stat din Reșița în anul 1955. Soțul ei a dezvăluit ce pensie a avut una dintre cele mai mari actrițe.

Lumea teatrului românesc este în doliu, după ce Ileana Stana Ionescu a trecut în neființă. Actrița și-a petrecut ultimele clipe din viață pe patul de spital, în urmă cu trei săptămâni acuzând stări de rău, spunând că se simte foarte slăbită. Din păcate, a decedat astăzi.

Ileana Stana Ionescu este cunoscută ca fiind una dintre cele mai mari actrițe ale țării noastre. A debutat în anul 1955 în cadrul Teatrului de Stat din Reșița, iar activitatea și-a încheiat-o în urmă cu 5 ani de zile.

În luna martie a acestui an, soțul ei, Andrei Ionescu, a dezvăluit ce pensie avea marea actriță. Sume pe care aceasta o încasa era echivalentă cu un salariu mediu net în România. De altfel, aceiași pensie o încasează și el.

”Noi, actorii mai vechi, de la Teatrul Național, am ieșit cu pensii bune, de peste 4.000 de lei, nu avem probleme cu banii, trăim decent. Am auzit însă că sunt și artiști, care nu o duc deloc bine, care au pensii și de nici 2.000 de lei. Noi am avut noroc cu Ion Caramitru, fostul director al teatrului.

Andrei Ionescu, soțul regretatei actrițe Ileana Stana Ionescu, a făcut primele declarații despre moartea partenerei sale. Potrivit acestuia, actrița nu îl mai recunoștea și nu își mai lua adio de la el.

Ileana Stana Ionescu a ajuns pe patul de spital la începutul lunii iunie. Atunci, soțul ei a sunat la salvare, spunând că este foarte slăbită.

„Ileana este internată în spital, de o săptămână. S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok.

Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă”, a declarat Andrei Ionescu pentru Click!